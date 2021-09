Rudy Zerbi, perché è finita con la sua compagna Maria Soledad Temporini? Il prof. di Amici: ” È cosi…”

Questa sera su Canale5 andrà in onda la prima puntata della nuova edizione di Tú sí que vales. Tra i giudici ritroveremo, oltre a Maria De Filippi, anche Gerry Scotti, Teo Mammuccari e Rudy Zerbi. Quale momento migliore per scoprire alcune curiosità sulla vita di uno di loro?

Rudy Zerbi è sicuramente uno dei volti più conosciuti e seguiti del piccolo schermo. Come dimenticare le molteplici volte in cui è vittima degli scherzi dei suoi colleghi giudici? Impossibile! Dietro il suo sorriso e la sua ironia coinvolgente, tuttavia, sono nascosti anche momenti tutt’altro che facili della vita del conduttore, ad esempio, la fine della lunga storia d’amore con la sua oramai ex compagna Maria Soledad. Scopriamo insieme il motivo per il quale la coppia ha deciso di mettere la parola “fine” alla loro relazione.

La decisione di dirsi “addio” dopo tanti anni

Per una coppia dirsi “addio” non è mai facile, specie se, proprio come nel caso di Rudy e Maria, la relazione è durata ben nove anni e si ha un figlio insieme. La ex compagna di Rudy, Maria Soledad Temporini è un architetto di origini argentine, estranea al mondo dello spettacolo. I due non hanno mai amato parlare pubblicamente del loro legame, essendo entrambi molto riservati.

La fine della loro relazione è stata resa pubblica da Rudy alcuni mesi fa, durante una puntata del Maurizio Costanzo Show al quale il conduttore è stato ospite. Durante la trasmissione, quando Costanzo ha chiesto a Zerbi i motivi della rottura con Maria Soledad, Rudy si è limitato a rispondere: “È così…”.

Non sappiamo, dunque, le reali motivazione della fine del loro legame, ma per il bene e la serenità del loro figlio, Leonardo, Rudy e Maria Soledad sono rimasti in buoni rapporti: segno di grande intelligenza e maturità.

Leggi anche—>Conosciamo meglio Caterina Bertone, la Beatrice Conti de Il Paradiso delle Signore: vita privata e carriera dell’attrice

Leggi anche—>Sossio Aruta e Ursula Di Bernardo si sono lasciati? L’ex gieffino prima sbotta sui social, poi cancella tutto

Non tutti sanno che…

Non tutti sanno che Rudy Zerbi, oltre a ricoprire il ruolo di giudice a Tú sí que vales e di insegnante di canto ad Amici di Maria De Filippi, è anche un produttore musicale e uno speaker radiofonico. Rodolfo (per gli amici Rudy) è nato a Lodi nel 1969, ma dopo soli tre anni si è trasferito con la famiglia a Santa Margherita Ligure.

La passione per la musica lo segue fin da quando era solo un ragazzino, così, tra un diploma al liceo linguistico e una laurea in giurisprudenza, il nostro Rudy ha iniziato a lavorare come disk jockey presso una discoteca e Radio Tigullio. Dopo anni di gavetta e numerose esperienze radiofoniche, Zerbi è riuscito a realizzare il suo sogno diventando produttore discografico presso la Sony Music.

Non tutti sanno, inoltre, che Rudy Zerbi è il figlio del conduttore Davide Mengacci, il quale dopo aver avuto una relazione con la mamma del produttore, ha deciso di non riconoscere il bambino. Il primo incontro tra padre e figlio è avvenuto molto tempo dopo, quando Rudy aveva già raggiunto i 30 anni di età.