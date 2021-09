Amadeus, avete mai visto l’ex moglie del conduttore de I Soliti Ignoti? Ecco chi c’era prima di Giovanna Civitillo

Amadeus è uno dei conduttori più apprezzati del panorama televisivo italiano, ma avete mai visto l’ex moglie? Ecco di chi si tratta.

Nato a Ravenna nel settembre del 1962, Amadeus ha esordito nel mondo dello spettacolo negli anni 80 a Radio Deejay, per poi negli anni a venire diventare un conduttore televisivo grazie al programma Deejay Television in onda su Italia 1. Da allora Amadeus non si è più fermato diventando uno dei presentatori tv più apprezzati del panorama italiano.

Chi è l’ex moglie di Amadeus

Nonostante si tratti di uno dei volti televisivi più popolari sono poche le informazioni riguardo la sua vita privata e sentimentale precedenti alla fortunata relazione con la collega Giovanna Civitillo. Ma sappiamo per certo che prima di trovare la sua dolce metà, Amadeus è stato sposato con Marisa Di Martino, donna totalmente estranea la mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento. Per la coppia si è trattato di una amore giovanile che li ha portati a sposarsi nel 1993 e stare l’uno al fianco dell’altra per ben 14 anni fino alla separazione avvenuta nel 2007 dopo una lunga crisi matrimoniale. Amadeus e Marisa hanno anche avuto una figlia, Alice nata nel 1997.

La relazione tra Amadeus e Giovanna Civitillo

Secondo quanto riportato, nel 2003 Amadeus pare abbia iniziato a frequentarsi con Giovanna trovando in lei la sua dolce metà e la donna della sua vita. I due nel 2009 hanno avuto il primo figlio, José Alberto e nello stesso anno si sono sposati con rito civile. Solo 10 anni dopo, grazie all’annullamento del precedente matrimonio da parte della Sacra Rota, Amadeus e Giovanna hanno celebrato le loro nozze in chiesa a Roma.

Giovanna e Amadeus su Instagram

Giovanna e Amadeus, oltre ad essere molto presenti sul piccolo schermo, sono anche molto attivi sui social network, in particolare su Instagram dove gestiscono un profilo di coppia che conta più di 400 mila follower. Sulla piattaforma i due amano condividere scatti che li vedono l’uno al fianco dell’altra ma anche momenti di vita privata e momenti di lavoro.