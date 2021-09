Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, avete mai visto la loro casa? Ecco la dimora di lusso nel cuore di Roma

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo formano una delle coppie più longeve e proficue della televisione italiana: lontano dai riflettori condividono la quotidianità in una stupenda villa ai Parioli.

C’è chi li ha definiti i reali di casa Mediaset: stiamo parlando di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, una coppia che ha firmato i più grandi successi del piccolo schermo italiano.

Sposati da oltre 25 anni insieme hanno attraversato momenti più e meno facili, ma restano un duo solido, come emerge dalle parole che spesso usano per descrivere il loro rapporto.

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo: la vita ai Parioli, quartiere chic di Roma

Lontano dalle luci dei riflettori Maria e Maurizio hanno sempre condotto una vita piuttosto riservata: non hanno mai mostrato le immagini della loro quotidianità sui social e sono rarissime le foto che li ritraggono insieme a Gabriele Costanzo, il figlio che hanno adottato. Le telecamere sono riuscite ad entrare nella loro bellissima casa solo in occasione di un’intervista organizzata in collegamento con Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai Tre. In quel momento i telespettatori sono riusciti a sbirciare oltre la porta d’ingresso della loro splendida dimora situata nel quartiere più chic di Roma.

LEGGI ANCHE: Amici, Maria De Filippi arruola Giulia: grande colpo per la ballerina, cosa farà

Maurizio Costanzo è particolarmente legato al quartiere romano: gran parte della sua vita si è svolta all’interno del Teatro Parioli, il luogo da cui va in onda da decenni il suo Maurizio Costanzo Show. Sempre ai Parioli, in via Fauro, nel 1993, Maurizio fu vittima dell’attentato da parte della mafia: lui e Maria si salvarono per miracolo da un’esplosione che avrebbe distrutto la vita di entrambi. La De Filippi e consorte non hanno mai pensato di vivere altrove: continuano a trascorrere le loro giornate nel quartiere dell’alta borghesia romana.

Arredamento classico e dettagli di lusso: la casa da sogno dei coniugi Costanzo-De Filippi

L’interno della loro casa non è mai stato mostrato all’esterno, ma a Fabio Fazio è stato concesso di superare i confini per un’intervista video che ha permesso agli spettatori del programma di Rai Tre di ammirare lo stile dell’arredamento scelto per la dimora da sogno dei coniugi più famosi della televisione italiana. Dai pochi fotogrammi si intravede un ambiente di gran classe, una casa raffinata e arredata in modo ricercato.

LEGGI ANCHE: Michele Merlo: l’omaggio di Maria De Filippi nella prossima edizione di Amici

Durante l’intervista Maria De Filippi ha mostrato la cucina, con frigorifero e qualche mobile: l’occasione si è presentata per mostrare ai telespettatori le numerose vaschette di gelato che Maurizio conserva in barba alla dieta che segue costantemente sotto lo sguardo vigile della moglie. Si sono visti poi altri angoli della casa, come un bellissimo tappeto persiano e stupendi pavimenti in marmo che si alternano a lucente parquet, mentre sulle pareti spiccano quadri di valore. Complessivamente lo stile è classico e curato nei minimi dettagli: i mobili sono in legno massello e qui e là spiccano suppellettili in cristallo, argenteria e vasi antichi. Insomma il lusso ricercato, ma senza ostentazioni, è il protagonista a casa Costanzo-De Filippi.