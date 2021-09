Gerry Scotti, spunta una foto del passato: capelli neri e magrissimo | Quanto è cambiato negli anni il conduttore

Non ha di certo bisogno di presentazioni Gerry Scotti: uno dei conduttori più amati, seguiti e conosciuti dai telespettatori italiani. In attesa di rivederlo nelle vesti di giudice a Tú sí que vales, riviviamo alcuni momenti della sua vita e della sua carriera.

Chiunque faccia parte della generazione nata negli anni novanta potrà convenire su una cosa: dai tempi di Passaparola, Gerry Scotti non è mai cambiato! Sembra essere senza tempo il noto conduttore, grazie alla grinta e alla sua simpatia coinvolgente. Come è cambiato Gerry dal periodo dell’esordio a giorni nostri? Scopriamolo insieme grazie a una foto diventata virale.

Il giovane Gerry

Tutti noi siamo abituati a conoscere Gerry Scotti con l’aspetto che vediamo oggi. C’è stato un tempo, tuttavia, in cui il conduttore era Virginio Scotti, un giovane ragazzo della provincia di Pavia in cerca di un lavoro nell’ambiente radiofonico. Nonostante i suoi genitori avrebbero voluto vederlo impegnato nel ruolo di avvocato, Gerry ha interrotto gli studi alla facoltà di giurisprudenza per seguire la sua passione: la musica. In questa foto postata dal conduttore su Twitter, possiamo vedere il giovane Gerry nel periodo in cui ha iniziato a muovere i primi passi come veejay.

Il primo ingaggio come presentatore radiofonico Gerry lo ottenne presso Radio Hinterland Milano2, per poi passare successivamente a Radio Milano International alla fine degli anni settanta. La vera svolta inerente alla sua carriera, però, arrivò nel 1982, anno in cui Claudio Cecchetto volle a tutti i costi che Gerry diventasse la prima voce di Radio Deejay. E fu proprio grazie a questa opportunità che Scotti approdò negli studi del piccolo schermo, in qualità di conduttore di DeeJay Television, programma dedicato ai videoclip musicali trasmesso da Canale5 e Italia1 tra il 1983 e il 1990.

Leggi anche—>Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi, matrimonio in gran segreto? Parla la conduttrice: “La verità è che…”

Leggi anche—>Avete mai visto dove vive Carlo Conti? Bellissimo attico nel centro storico di Firenze [FOTO]

Da giovane veejay a icona della televisione italiana

Dal periodo in cui era solo un giovane ragazzo alle prime armi, Gerry Scotti ne ha fatta di strada! La vera e propria popolarità, tuttavia, arrivò nel 1999, anno in cui il conduttore fu scelto per presentare Passaparola, celebre quiz show trasmesso nella fascia preserale su Canale5. Nello stesso anno, Scotti approdò anche negli studi di Striscia la Notizia, scelto da Antonio Ricci per condurre in coppia con Gene Gnocchi il noto tg satirico.

Da allora, oltre a prendere parte a sitcom e film di successo quali Finalmente soli (con Maria Amelia Monti), Il mio amico Babbo Natale e molti altri, Gerry Scotti ha condotto infiniti programmi televisivi: La Corrida, Chi vuol essere milionario, Buona Domenica, Io canto, Lo show dei record, Caduta libera… insomma, potremmo andare avanti per ore!

Da non dimenticare, inoltre, che il grande Mike Bongiorno ha più volte dichiarato di considerare Gerry Scotti il suo erede. Non c’è che dire: una grande carriera per un grande uomo!