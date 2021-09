Alessandro Cattelan sbarca su Rai Uno con Da Grande | Ospiti e anticipazioni

Ancora grandi ospiti al nuovo show di Alessandro Cattelan: ecco chi parteciperà al programma “Da Grande”.

Mentre fervono i preparativi per la messa in onda della quindicesima edizione di X Factor, l’ex volto storico del talent show Alessandro Cattelan è pronto a cedere il posto al giovane attore Ludovico Tersigni e a prepararsi per il lancio del suo nuovo e personalissimo show “Da Grande”. È da una settimana ormai, che il profilo Instagram del popolare conduttore pullula di dettagli sul tanto atteso programma che lo renderà protagonista del primo canale. Tra questi, nelle ultime ore sono emersi i nomi di celebrità molto amate che faranno compagnia ad Alessandro Cattelan nella sua prossima avventura.

Chi saranno gli ospiti dello show di Alessandro Cattelan

Personalità di spicco del mondo della cultura, dello spettacolo e dello sport: è questa la certezza circa le guest star che saranno protagoniste nello show di Alessandro Cattelan. Già il 9 settembre tramite una storia su Instagram, il conduttore di “Da Grande” aveva annunciato la partecipazione di Serena Rossi, Lillo, Paolo Bonolis e il campione Olimpico Gianmarco Tamberi. Adesso, questa lista si è ampliata ulteriormente e contiene altri importanti nomi: Luca Argentero, Paolo Bonolis, Il Volo, Elodie, Marco Mengoni, Antonella Clerici, Carlo Conti e la nuova scoperta della musica italiana Blanco. Si tratta di una guest list particolarmente notevole considerato che si tratta della prima volta di Alessandro Cattelan sul primo canale. Ma scopriamo qualcosa in più sullo show che andrà in onda su Rai 1.

Come si svolgerà “Da Grande”

La prima edizione di “Da Grande” andrà in onda dal Centro di Produzione Rai di Milano su Rai 1 a partire da domenica 19 settembre in prima serata e sarà possibile vedere lo show anche in streaming su Rai Play. Tantissimi volti noti del mondo dello spettacolo faranno un tuffo nel passato in compagnia di Cattelan tra balli, canti, esibizioni artistiche. Per la prima edizione (e se ne prevede già una seconda) sono previste due puntate che saranno un vero concentrato di puro spettacolo!

Tutti i dettagli dello show

Le special guest di “Da Grande” si ritroveranno nel salotto di Alessandro Cattelan per raccontare come sono cambiati rispetto a quando avevano 20 anni, ripercorrendo le tappe fondamentali che li hanno portati a diventare quello che sono adesso. Si tratterà di un vero e proprio viaggio dalla giovinezza alla maturità, in cui non mancheranno i ricordi dolci e quelli un po’ più amari.

Le parole di Alessandro Cattelan

Ma quindi Cattelan? L’amato presentatore sarà la vera anima dello spettacolo. Lui stesso, infatti, non si limiterà alla conduzione del programma ma sarà protagonista di diverse performance. «Faremo una bomba», ha dichiarato lui stesso senza mezzi termini. Una bomba pronta a esplodere di arte. I presupposti ci sono tutti e l’ormai lunga carriera che Alessandro Cattelan si porta sulle spalle fa pensare che “Da Grande” sarà veramente uno show unico e ricco di emozioni. Per scoprirlo non resta altro da fare che mettersi comodi e vedere cosa succederà in casa Rai!