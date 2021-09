Domenica In, anticipazioni 19 settembre: grandi ospiti per la prima puntata della stagione di Mara Venier

Anticipazioni e curiosità sulla prima puntata della nuova stagione del talk di Rai Uno, Domenica In, condotto da Mara Venier su Rai Uno. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

La nuova stagione

Questo pomeriggio, dalle ore 14.00 circa, andrà in onda il primo appuntamento stagionale con il talk domenicale di Mara Venier, Domenica In. Andiamo a vedere le anticipazioni di domenica 19 settembre. Quest’anno, a differenza dell’anno scorso, Venier dovrà vedersela con Silvia Toffanin e il suo Verissimo – che ha raddoppiato anche la domenica – invece che con il salotto di Barbara D’Urso. A differenza di quanto vociferato ad inizio estate, Venier non ha alcuna intenzione di fare un passo di lato e si appresta ad iniziare il suo undicesimo anno consecutivo di conduzione della trasmissione.

La prima parte del programma, come lo scorso anno, sarà dedicata alla situazione pandemica e all’emergenza sanitaria nel nostro Paese. In seguito, si ricorderà la grandissima Raffaella Carrà, scomparsa lo scorso 5 luglio, con Loretta Goggi, Aldo Cazzullo e Vincenzo Mollica, in collegamento. Poi, in studio, ospite Nada Ovcina, che parlerà di suo marito, Gianni Nazzaro, scomparso il 27 luglio scorso. Insieme a lei, anche il cantante e grande amico di Nazzaro, Pupo.

Gli altri ospiti della puntata

In collegamento con gli studi Fabrizio Frizzi di Roma, Paola Cortellesi e Antonio Albanese, che parleranno del film – uscito a fine agosto – Come un gatto in tangenziale – Ritorno a coccia di morto. Poi spazio alla musica, con l’esibizione di Mahmood e di Francesco Gabbani.

In seguito Mara Venier si collegherà con Alessandro Cattelan, che questa sera debutterà in Rai con il programma Da Grande. In collegamento con gli studi, gli attori Marco Bocci, Violante Placido, Bianca Guaccero e Fortunato Cerlino, che parleranno della fiction Fino all’ultimo battito, che partirà il prossimo 23 settembre su Rai Uno. Infine, collegamento anche con Alessandro Gassman, per parlare della terza stagione della fiction di Rai Uno, I Bastardi di Pizzofalcone, in partenza il 20 settembre prossimo.