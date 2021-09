Loretta Goggi racconta il dramma della sua malattia: “Stavo morendo, lei mi ha salvata…”

Loretta Goggi, giudice di Tale e Quale Show, ha parlato di un periodo drammatico della sua vita, in seguito alla morte del suo amato marito. Ecco le sue parole.

Un periodo buio

Lei è una delle conduttrici, cantanti e personaggi televisivi più amati dal grande pubblico. Una vera icona della musica e del piccolo schermo nostrano. Stiamo parlando di Loretta Goggi, che qualche giorno fa abbiamo visto nella prima puntata del programma di Rai Uno, condotto da Carlo Conti, Tale e Quale Show. In tv sempre solare e raggiante, in un’intervista di qualche tempo fa rilasciata al settimanale Gente, Goggi ha parlato di un periodo drammatico della sua vita.

Loretta Goggi è stata sposata per 32 anni con Gianni Brezza, venuto a mancare nel 2011. Dopo la morte dell’amato marito, Goggi è sprofondata nella depressione, un vortice di cupo che di sofferenza, dal quale però è uscita grazie all’aiuto di una professionista. Ha raccontato Goggi: “Quando ho perso Gianni tutto si è spento. Sono stata malissimo, sei mesi in casa, senza uscire. Non riuscivo a camminare né a mangiare. Ma anziché dimagrire, ingrassavo: il dolore mi aveva bloccato la tiroide, aveva smesso di funzionare. Mi ha salvata un’endocrinologa facendomi gli esami giusti e rieducandomi a mangiare”.

Le parole di Loretta Goggi

Ma anche gli amici di sempre e della ritrovata fede hanno avuto la loro importanza. Ha continuato Loretta Goggi: “Mi ha coinvolto nelle commissioni di tutti i giorni, pian piano mi ha tirata fuori dal dolore immenso. Grazie anche alla fede, che ho sempre avuto. Perché Dio è grande”.

E ancora: “Carlo Conti mi ha chiamata per il suo programma e mi ha detto che ero l’unica che sapeva tutto delle imitazioni. Mi hanno aiutato anche Christian De Sica e Claudio Lippi”.