Anna Tatangelo spodestata da Maria De Filippi? Slitta il debutto su Canale 5 per la cantante

Colpo di scena a Canale 5, nel pomeriggio di domenica 19 settembre non ci sarà la nuova trasmissione della Tatangelo, Scene da un matrimonio, nel palinsesto è stato infatti inserito il programma Amici di Maria De Filippi, ecco i motivi di tale scelta e quando verrà recuperata una delle ultime idee televisive.

La nuova trasmissione della Tatangelo

Doveva essere una delle novità di Mediaset per la stagione televisiva appena iniziata, ma tuto rinviato per Scene da un matrimonio, il nuovo programma condotto da Anna Tatangelo. La cantante di Sora non era nuova alle esperienze in tv, ma stavolta avrà una trasmissione tutta sua, dovrà però ancora aspettare qualche settimana, prima della messa in onda della nuova idea di Canale 5, ecco di cosa si occuperà.

Il nuovo format tratta la storia di alcune coppie, giunte alla fatidica decisione di sposarsi, raccontando a come ci si è arrivati, fino ai preparativi per le nozze. Scene da un matrimonio sostituirà Domenica Live nella fascia pomeridiana di Canale 5 nell’ultimo giorno settimanale, andando in onda prima di Verissimo, il cui appuntamento è raddoppiato, rispetto al solo sabato.

I motivi della scelta

Al posto della prima puntata di Scene da un matrimonio, vi sarà l’esordio di Amici, il talent prodotto e condotto da Maria De Filippi aprirà i battenti da domenica 19 settembre e non da sabato 18, al suo posto andrà con ogni probabilità una soap opera, facendo dunque slittare di un giorno il primo appuntamento con la scuola, in cui nuovi ballerini e cantanti si cimenteranno con la nuova avventura, una volta ammessi.

Alla base del rinvio di Scene da un matrimonio, ci sarebbero ancora alcuni problemi nel dover organizzare il nuovo programma, con alcuni giorni in più vi saranno i miglioramenti adeguati per poter poi iniziare l’avventura della trasmissione condotta da Anna Tatangelo, facendola slittare di 2 settimane; la prima puntata andrà infatti in onda il 3 ottobre, mentre domenica 19 e 26 settembre ci sarà Amici, prima di un suo ritorno abituale a sabato pomeriggio.