Verissimo, primo appuntamento di domenica: anticipazioni e ospiti del 19 settembre di Silvia Toffanin

Anticipazioni e curiosità sulla puntata di domenica 19 settembre del talk di Canale 5, Verissimo, condotto da Silvia Toffanin dalle 16.30. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Il primo appuntamento di domenica

Questo pomeriggio, dalle 16.30 circa su Canale 5, andrà in onda il talk Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, per la prima volta di domenica. Il nuovo esperimento Mediaset – per contrastare lo strapotere di Domenica In e Mara Venier – suscita molta curiosità nei telespettatori. E’ slittato, invece, in debutto di Anna Tatangelo alla conduzione di Scene da un matrimonio. Al suo posto, Amici. Ma andiamo a vedere le anticipazioni di domenica 19 settembre.

La prima ospite del nuovo format domenicale sarà la conduttrice, e grande amica di Silvia Toffanin, Ilary Blasi, quest’anno al timone di Star in the Star dopo il successo de L’Isola dei Famosi. La moglie di Francesco Totti parlerà della sua vita privata e dei suoi progetti futuri. A seguire, negli studi di Cologno Monzese, la cantante Orietta Berti, che ripercorrerà la sua straordinaria carriera.

Gli altri ospiti della puntata

In seguito, ospite di Silvia Toffanin, sarà il campione olimpico Marcel Jacobs, medaglia d’oro nei 100m e nella staffetta 4×4 a Tokyo. Jacobs ha fatto emozionare questa estate l’Italia intera. Parlerà di quella magnifica esperienza, ma anche dei suoi progetti futuri.

Infine, ospite di Verissimo, la campionessa di nuoto Federica Pellegrini. La Divina, parlerà del suo ritiro agonistico, ma anche della sua storia d’amore, da poco ufficializzata, con Matteo Giunta.