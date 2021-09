Mahmood, in che rapporti è oggi con suo padre? La rivelazione del cantante: “Non so se gli manco ma…”

Il cantante Mahmood, in un’intervista, ha parlato del rapporto che ha con i suoi genitori, in particolare con suo padre, citato nella canzone Soldi. Ecco cosa ha detto.

Il rapporto con suo padre

Lui è uno dei cantati più amati della nuova generazione musicale italiana. Stiamo parlando di Mahmood che, dopo la vittoria del Festival di Sanremo 2019 con Soldi, non si è più fermato. In un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, il cantante ha parlato a cuore aperto della sua vita privata, in particolar modo dei suoi genitori.

Proprio nella canzone che ha trionfato all’Ariston – ed è giunto secondo all’Eurovision Song Contest dello stesso anno – Mahmood parla di suo padre. Ma in che rapporti sono, oggi, i due? Ha raccontato il cantante: “Mio padre si è sposato quattro volte. Ha avuto altri figli. Non so se gli manco. Forse è in Egitto, o forse a Milano. Non ci sentiamo da qualche mese. Per quello che l’ho vissuto mi ritrovo in alcuni atteggiamenti: l’essere burlone, il voler far ridere gli altri”.

Leggi anche ——> Loretta Goggi racconta il dramma della sua malattia: “Stavo morendo, lei mi ha salvata…”

Le parole al miele per sua mamma

Il cantante non ha mai nascosto il rapporto speciale che lo lega a sua mamma, ma ha rivelato anche le preoccupazioni di quest’ultima l’indomani della sua vittoria al Festival. Ha spiegato: “Dopo la vittoria di Sanremo mia madre si è spaventata, mi vedeva diverso, capiva che non mi riconoscevo. Io rispecchiandomi vedevo una figura oscura con la coda da scorpione, non mi trovavo”.

Leggi anche ——> Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, avete mai visto la loro casa? Ecco la dimora di lusso nel cuore di Roma

E ancora: “Mi piace farla viaggiare. Fino a 57 anni lei non aveva visto niente, tranne Orosei e Rozzano. Cinque anni fa l’ho portata a Londra, ci siamo fatti i selfie davanti a Buckingham Palace. Abbiamo selfie di noi davanti ai monumenti di tante città del mondo”.