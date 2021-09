Alessio Sakara, perché è finito il matrimonio con Adele? Tutta la verità

Alessio Sakara è attualmente legato a Raffaella Mennoia, collaboratrice di Maria De Filippi, ma prima è stato sposato per diversi anni con Adele, madre dei suoi due figli.

Conosciamo Alessio Sakara come campione di arti marziali, ma anche come personaggio televisivo: negli anni lo sportivo ha partecipato a diverse trasmissioni come “Pechino Express”.

Alessio si è poi guadagnato un posto tra i conduttori di “Tu sì que Vales” su Canale 5: in quest’occasione ha avuto modo di conoscere Raffaella Mennoia, sua attuale compagna.

Alessio Sakara, la vita sentimentale prima di Raffaella Mennoia

Di Raffaella si conosce molto: da sempre braccio destro di Maria De Filippi, è il volto della redazione di Uomini e Donne, pronta ad intervenire davanti e dietro alle telecamere per riportare segnalazioni, commentare quanto accade in trasmissione e chiarire le posizioni della produzione. Alessio Sakara è molto seguito sui social dove condivide anche diversi scatti in compagnia dei figli. L’uomo 39enne romano dal fisico imponente, cura molto il suo aspetto: si allena costantemente ed è nota la sua passione per i tatuaggi che ricoprono petto, braccia e schiena e che sono diventati un suo segno distintivo.

Nel 2008 venne selezionato da American Top Team, uno dei team di arti marziali più celebri ed è stato il primo atleta italiano a gareggiare nella UFC americana. Successivamente è passato alla federazione Bellator MMA per i pesi massimi. Prima che arrivasse la Mennoia nella vita di Sakara c’era un amore importante: Alessio aveva sposato Adele nel 2012 dopo diverso tempo insieme.

Un matrimonio felice suggellato dalla nascita di due figli, Marcus Valerian e Leonidas Valerian. Qualcosa si è rotto, però, all’interno di questa coppia apparentemente così solida e i due hanno deciso di separarsi. Nel 2018 è arrivata la rottura definitiva e dopo poco tempo il mondo del gossip si è riempito di voci che accostavano la figura del campione all’autrice televisiva, punto di riferimento di Uomini e Donne e Temptation Island.

Raffaella e Alessio: un amore vissuto lontano dal gossip

Le voci hanno trovato conferma a fine settembre 2019 quando Maria De Filippi ha organizzato un momento scherzoso con protagonista proprio Raffaella Mennoia. A raccontarlo è stata l’autrice sui social qualche tempo fa: “Quando sono entrata in studio ha detto a tutto il pubblico di Uomini e Donne, con il microfono, ‘fate gli auguri a Raffaella che si è sposata’ ed io le ho risposto che il regalo non me l’ha fatto. La verità è che non mi sono sposata”, ha detto la Mennoia.

Nonostante la conferma della loro relazione, i due hanno sempre preferito vivere la loro storia lontano dai riflettori. “Tendo a parlare poco, pubblicamente, della mia vita sentimentale. Posso dire però che sto vivendo una storia importante con un uomo di rara intelligenza che rispetto molto ma che, essendo separato con due bambini piccoli, vuole essere tutelato e restare fuori dal mondo del gossip. Decisione che io condivido e rispetto”, ha precisato Raffaella, intervistata sull’argomento.