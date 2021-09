Andrea Delogu e la storia dei suoi genitori che ha ispirato la serie Netflix Sanpa

Andrea Delogu si sta conquistando uno spazio tutto suo sul piccolo schermo: la conduttrice ha raccontato più volte il suo passato e la sua infanzia vissuta in modo molto particolare.

Andrea Delogu è una conduttrice televisiva e radiofonica che sta riscuotendo grande successo grazie al suo elegante modo di condurre, senza risultare mai banale e superficiale.

La donna, nata a Coriano, in provincia di Rimini, il 23 maggio del 1982 è cresciuta in un contesto molto particolare, del quale ha raccontato nella serie Sanpa.

Andrea Delogu, come si sono conosciuti i genitori nella comunità di San Patrignano

Andrea Delogu ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo nel 2002, entrando a far parte delle “Letteronze”, l’ironico corpo di ballo di Mai dire domenica. Due anni dopo è stata la volta di Campioni, il sogno, un reality show in onda su Italia 1. Dopo aver bazzicato dalle parti di Mediaset è passata alla Rai, dove ha condotto il programma Stracult con Max Giusti . Ma sono tanti altri i programmi che l0hanno vista protagonista, come Il processo del lunedì, i Nastri d’argento, Guarda… Stupisci, Telethon e il Festival di Castrocaro. Attualmente è al timone di Una vita in diretta Estate e Ricomincio da Raitre insieme a Stefano Massini.

Pur essendo nata a Rimini, la Delogu ha origini sarde, come rivelato dal suo cognome. Non tutti sanno che Andrea ha vissuto un’infanzia decisamente fuori dagli schemi: ha trascorso i primi anni di vita nella comunità di San Patrignano, il luogo in cui si sono conosciuti i suoi genitori. Il padre della conduttrice, Walter Delogu, è stato, infatti, per molti anni l’autista personale di Vincenzo Muccioli, proprio il fondatore della comunità di San Patrignano, che ospitava anche la donna che sarebbe diventata la madre di Andrea, Titti Peverelli.

“Ho avuto un’infanzia felice. Mio padre era l’autista e l’uomo di fiducia del capo della comunità. Per questo lo vedevo poco, era spesso fuori. Anche mamma aveva un lavoro, si occupava di fotografie. Avevamo una nostra casa e mangiavamo tutti a mensa. Per me era normale vivere in mezzo a 2.000 persone”, ha detto la Delogu.

Andrea Delogu racconta la vita in comunità, tra luci e ombre

Andrea Delogu non ha mai nascosto queste circostanze della sua vita e ne ha parlato in prima persona raccontando il suo percorso di crescita in un ambiente così particolare nel romanzo La collina, pubblicato nel 2014 e scritto insieme ad Andrea Cedrola. La conduttrice ha messo nero su bianco la sua esperienza, di bambina cresciuta in comunità dal momento in cui i genitori si trovavano lì per curare le proprie dipendenze.

Andrea ha fatto la sua comparsa anche nella docu-serie “SanPa – Luci e tenebre di San Patrignano”, serie televisiva realizzata da Netflix nel 2020. Dal racconto della Delogu sono emerse anche molte ombre su quanto accadeva all’interno della comunità da cui il padre decise di scappare: “Mio padre era entrato in comunità per proteggermi, ma in seguito ha capito che proprio lì potevo essere in pericolo. Mise in salvo il suo nucleo familiare e portò tutti via. Mia madre voleva aiutare anche gli altri, ma non fu possibile. Lui era più lucido”, ha detto la conduttrice.