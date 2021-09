Il colosso dei media Axel Springer prevede l’assunzione di centinaia di giornalisti nei prossimi anni

L’intento del colosso tedesco dei media Axel Springer è assumere centinaia di giornalisti in più nei prossimi anni. L’annuncio

Il grande gruppo editoriale tedesco Axel Springer ha intenzione di assumere parecchie centinaia di giornalisti in più nei prossimi anni, come ha spiegato un alto funzionario dell’azienda in un’intervista. Springer è proprietaria di marchi come la rivista Bild, che è il giornale più letto in Germania. Alex Springer gestisce anche il quotidiano Die Welt e ha delle azioni di maggioranza in Business Insider.

Del gruppo sono parte anche società di newsletter e i portali di annunci. Il responsabile della divisione News Medua, Jan Bayer, ha comunicato in un’intervista al Sueddeutsche Zeitung che si aspetta che lo staff di giornalisti aumenti ancora significativamente.

«Dei 16.000 dipendenti di Axel Springer, 9.000 lavorano nel settore dei media, di cui 2.400 sono giornalisti, che diventeranno più di 3.000 nei prossimi cinque anni, un quarto in più“, ha detto Bayer.

Bayer ha precisato che il suddetto numero non comprende il recente annuncio che Springer stava comprando il sito di notizie statunitense Politico e il rimanente 50% della joint venture Politico Europe. Axel Springer ha instaurato una partnership strategica con l’investitore Usa Kohlberg Kravis Roberts nel 2019.