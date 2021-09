Molesta una ragazza in un bar, indagato un 75enne straniero

Un uomo straniero di 75 anni ha infastidito una ragazza seduta al tavolo di un bar a fare tranquillamente colazione. È intervenuta la polizia

Un uomo straniero di 75 anni ha infastidito una ragazza che stava tranquillamente facendo colazione in un bar di Livorno. La ragazza, che veniva da un’altra città toscana, era in attesa che una sua amica uscisse da lavoro e stava facendo colazione all’aperto in un bar sul lungomare.

La ragazza si è accorta che un uomo anziano, straniero, la stava fissando con insistenza a pochi metri di distanza. La giovane ha quindi cercato di non guardarlo e di proseguire nella lettura di un libro che aveva con sé, per non illuderlo di essere compiaciuta da quello che chiaramente era un tentativo di “corteggiarla”.

Ma dopo poco, l’uomo si è avvicinato a lei blaterando a stento qualcosa in italiano, tra cui le parole “sesso” e “denaro”, e chiedendole con un gesto della mano di andare con lui. La ragazza si è subito allarmata e ha chiesto aiuto ai gestori del bar. Ma a notare l’accaduto c’erano dei poliziotti in borghese che sono prontamente intervenuti rassicurando la ragazza e identificando lo straniero, poi portato in Questura.

La ragazza si è poi calmata e ha deciso denunciare l’uomo per quanto è occorso. L’uomo è indagato in stato di libertà dalla Procura della Repubblica livornese.