Dia: mafie si infiltrano in settori in crisi e potrebbero accedere a fondi Pnrr

La Dia spiega che le mafie approfittano del perdurare dell’emergenza sanitaria per inserirsi in settori in crisi. Ecco cosa potrebbe accadere

Un report semestrale elaborato dalla Direzione Investigativa Antimafia (DIA), spiega come con il perdurare dell’emergenza Covid, le mafie si infiltrino nei settori in crisi per mettere in atto i loro piani.

«Durante il perdurare dell’emergenza sanitaria», si legge nel rapporto, «la tendenza ad infiltrare in modo capillare il tessuto economico e sociale ‘sano’ si sarebbe dunque ulteriormente evidenziata.

Si tratta infatti di una strategia criminale che in un periodo di grave crisi offrirebbe alle organizzazioni l’occasione sia di poter rilevare a buon mercato imprese in difficoltà, sia di accaparrarsi le risorse pubbliche stanziate per fronteggiare l’emergenza sanitaria».

«Con questa capacità imprenditoriale le mafie potrebbero rivolgere le proprie attenzioni operative verso i fondi comunitari che giungeranno a breve grazie alle iniziative del Governo per assicurare un tempestivo sostegno economico in favore delle categorie più colpite dalle restrizioni rese necessarie dalla nota emergenza sanitaria», conclude il report.