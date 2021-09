Esplode il decespugliatore: uomo di 63 anni muore tra le fiamme

Un uomo di 63 anni, Enzo Capparè, stava sistemando il decespugliatore nelle campagne di Offida (Ascolti Piceno) quando, per cause ancora da accertare, del carburante è fuoriuscito che poi ha preso fuoco.

La tragedia è accaduta in un terreno in contrada Lava vicino alla Mezzina. I carabinieri della stazione di Offida stanno ancora indagando per accertare l’esatta dinamica dell’incidente.

Sono bastati pochi secondi, le fiamme si sono propagate e hanno avvolto il 63enne ustionandolo e uccidendolo. I soccorritori giunti sul posto non hanno potuto fare molto, le gravi ferite sono risultate infatti letali.