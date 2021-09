Il contagio è probabilmente avvenuto tramite l’allattamento. Il bambino è ora nel reparto di terapia intensiva a Padova

Un bambino appena nato nell’ospedale di Padova è stato trovato positivo al Covid. L’infezione arriva direttamente dalla madre, positiva e mai vaccinata contro il virus, sebbene inizialmente nel neonato non fosse stato riscontrata la positività al primo tampone.

Essendo inizialmente entrambi negativi, dopo il parto madre e figlio erano stati autorizzati al rientro a casa. Ma dopo pochi giorni il neonato ha iniziato a manifestare i primi sintomi del Covid. Il virus era probabilmente stato contratto attraverso l’allattamento da parte della madre. Il bambino è stato trasferito d’urgenza al reparto di terapia intensiva per le cure.

Il fatto è stato reso noto da Luca Zaia, presidente della regione Veneto, il quale ha così commentato: “Io non do bollettini medici, posso solo dire che il direttore generale Dal Ben sta seguendo da vicino la situazione con i clinici. E’ una situazione che ci dà apprensione perché pensare di avere un neonato in terapia intensiva in un contesto come questo rappresenta un momento di preoccupazione“. Zaia ha poi concluso: “Pensiamo però di riuscire a venirne fuori, il centro è di eccellenza e quindi ritengo che si possa ben sperare“.