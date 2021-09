Ragazza 27enne muore dopo il parto: il bimbo è in condizioni critiche

Una ragazza di 27 anni è morta dopo aver partorito, il suo bambino sembra essere in condizioni critiche.

Choc a Savona per una ragazza di 27 anni morta la scorsa notte all’ospedale San Paolo dopo aver dato alla luce un bambino. Il bambino della vittima è stato trasferito all’ospedale Gaslini di Genova: il neonato è arrivato al Gaslini in condizioni critiche, con “un quadro di gravissima sofferenza da asfissia perinatale, assenza di attività cardiaca e respiratoria alla nascita”.

Morte improvvisa dopo il parto per una 27enne: la gravidanza procedeva bene

“Il piccolo è intubato e sostenuto da un ventilatore meccanico“, si legge nella nota dell’ospedale Gaslini. Il bambino era stato trasferito all’ospedale pediatrico genovese grazie al sistema di Trasporto di Emergenza Neonatale attivato alla nascita. La prognosi è riservata e le condizioni sono delicate.

«La paziente è stata ricoverata in mattinata di ieri per il parto al termine di una gravidanza nella norma, in salute e con tutti gli esami di routine regolari. Lo stato di salute della paziente si è aggravato improvvisamente durante il parto ed è stato disposto l’immediato trasferimento in rianimazione. Il decesso è sopravvenuto durante la notte», ha scritto in una nota Asl2 in merito alla morte della neomamma 27enne. Le circostanze del decesso sono in fase di accertamento e l’Asl2 ha disposto un’indagine interna per accertare la dinamica dei fatti. La procura ha disposto l’indagine autoptica.

Il governatore della Liguria Giovanni Toti «ha appreso con dolore la notizia della morte della giovane mamma avvenuta la notte scorsa subito dopo il parto», si legge in una nota della Regione Liguria. Il governatore ha immediatamente chiesto una relazione puntuale alla Asl2 e ha disposto l’invio degli ispettori di Alisa per far luce su quanto accaduto.