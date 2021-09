Francesco Totti, conoscete la sua ex compagna Maria Mazza? Chi c’era nella sua vita prima di Ilary Blasi

Francesco Totti è stato uno dei calciatori più amati dagli italiani degli ultimi anni. Adesso non scende più in campo, ma ha tanti progetti lavorativi da realizzare. Ha più tempo da dedicare ai figli e alla bellissima moglie Ilary Blasi. Non tutti, però, conoscono la sua ex storica. Anche lei è considerata una delle donne più belle del mondo dello spettacolo. Si tratta di Maria Mazza.

Francesco Totti, prima di Ilary c’era lei

Francesco Totti ha fatto sognare i tifosi della Roma con le sue performance con il pallone nel campo. Allo stesso tempo è stato (ed è tuttora) al centro della cronaca rosa con la moglie Ilary Blasi. I due hanno tre splendidi figli e sono sempre affiatati. Infatti sono una delle coppie del mondo dello spettacolo più amate perché il loro amore è forte e indissolubile. Prima della conduttrice di Star in the star nella vita del calciatore c’era un’altra. Oggi è un volto noto del piccolo schermo.

“Evidentemente non era un grande amore”

Tutti sono concordi nel dire che Maria Mazza sia dotata di fascino strepitoso. Nata negli Stati Uniti e cresciuta in Italia, ha iniziato fin da piccola studiare pianoforte e danza. La sua bellezza non è passata inosservata, dunque ha partecipato al concorso di Miss Italia nel 1996 ottenendo il terzo posto. Subito dopo si è data alla recitazione e ha lavorato anche come modella. La loro storia d’amore è durata due anni per poi finire in modo burrascoso. In quel periodo tutti facevano domande per capire la causa della rottura. All’inizio non si sono espressi, ma poi ci ha pensato Maria a distanza di anni a dare una spiegazione: “Ricordo quel periodo col sorriso, eravamo molto giovani, ci siamo divertiti, ma evidentemente non era un grande amore, né per me e né per lui. E questo credo che poi si sia visto con il tempo. Ci siamo totalmente allontanati. Oggi, poi, siamo due persone completamente diverse da allora”. Non c’è stato un ritorno di fiamma, anche perché hanno preso strade del tutto diverse: lui è convolato a nozze con Ilary Blasi e anche lei si è sposata. Tuttavia si è separata dopo soli due anni di matrimonio e adesso è felice accanto ad Amedeo Quagliata che ha reso padre della piccola Sveva.

Curiosità su Maria

Maria Mazza fa parte del cast di Avanti un altro e indossa i panni della bella dottoressa. I presenti sono stregati dal suo fascino al punto tale che Paolo Bonolis, con la solita ironia, manda fuori dallo studio chi la osanna senza freni. Nel 1998 ha lavorato come ballerina nel programma televisivo di Rai 2 dal titolo Scirocco e ha debuttato con come attrice nel film di Carlo Vanzina intitolato Anni ’50.

