Love is in the Air: età, vita privata, carriera e compagno dell’attrice Hande Ercel, la bella Eda

E’ la bellissima interprete di Eda in Love is in the air e ormai il pubblico italiano la ama. Conosciamo meglio Hande Ercel, l’attrice turca che nel film è la fidanzata dell’affascinante Serkan Bolat, ossia l’attore Kerem Bursin.

Le storie d’amore turche

Il romanticismo turco è sbarcato in Italia attraverso le soap, avendo come capitano il bel tenebroso Can Yaman, con le trame di DayDreamer – Le ali del sogno. Ma ci sono altri personaggi della luna e la stella a cinque punte, che stanno facendo battere forte il cuore ai telespettatori italiani.

Love is in the air prima su Fox e poi su Canale 5 sta appassionando non poco i fan e molti amano già la protagonista Eda Yildiz, interpretata da Hande Ercel. Consociamola meglio e scopriamo quando è nata e cosa fa nella vita.

Love is in the air

Hande Erçel è nata a Bandırma, in turchia, il 24 novembre 1993. Si è fatta conoscere al grande pubblico, attraverso le sue interpretazioni in patria, nelle serie serie televisive Guneşin Kızları, Aşk Laftan Anlamaz, ma soprattutto per il ruolo di Eda Yıldız in Love is in the air.

Il suo personaggio arriva da una famiglia povera ma ha una forte determinazione e volontà nell’istruzione, unico sbocco che ha, per cambiare la sua vita. Purtroppo perde una borsa di studio internazionale a causa di Serkan Bolat, un ricco architetto dai capelli ramati (interpretato per l’appunto da Kerem Bursin).

Per questo motivo, Eda arrabbiata e delusa, non riesce a completare il corso di laurea ma si vede offrire dall’artefice dei suoi guai, il ripristino della borsa di studio. Ma solo in cambio di un favore: deve fingere di essere la sua fidanzata per due mesi. Eda che lo odia terribilmente, all’inizio rifiuta, ma poi alla fine cambia idea e accetta il compromesso. I due così iniziano a vivere una storia d’amore che piano piano comincia a diventare reale.

Chi è Hande Ercel

Secondogenita di Kaya e Aylin Ercel, è sorella della designer e attrice Gamze Ercel. Hande Ercel ha frequentato il corso di Arti tradizionali turche presso l’Università di Belle arti di Mimar-Sinan, poi è stata eletta Miss Civilità della Turchia e si è classificata seconda nel concorso per Miss Civiltà del mondo.

Nel 2015 esordisce in televisione con una parte particolare, ossia Selin Mertoglu. Qui è protagonista insieme al personaggio di Ali Mertoglu, interpretato da Tolga Sarıtaş, della serie di successo Guneşin Kızları. L’anno dopo lavora al fianco di Burak Deniz in Aşk Laftan Anlamaz, un’ altra celebre serie televisiva che la lancia nel cielo del successo.

Nel 2021 esce il suo primo film cinematografico, Drunk on Love, diretto da Hassan Fathi. Il film parla della vita del poeta persiano Rumi, della sua amicizia con Shams Tabrizi, dell’amore che aveva per lui e della grande influenza di Shams su di lui nella sua vita, nella sua poesia e nel suo amore per Dio. Hande Ercel veste i panni di Kimia Khatoon.

Hande Ercel ha un account Instgram seguito da 24,6milioni di follower. La bellissima attrice qui ama pubblicare foto che la ritraggono nei momenti di relax o sul set.