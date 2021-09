Reazione a Catena, continuano i successi de I Fraintesi | Quanto hanno vinto finora

Sono i campioni di Reazione a catena, il quiz show condotto da Marco Liorni su Rai 1. I Fraintesi stanno andando alla grande accumulando vittorie, puntata dopo puntata. Ma a quanto ammonta il loro montepremi? Scopriamolo

Il game show estivo di Rai 1

Reazione a catena, è l’ottimo intrattenimento estivo e preserale di Rai 1. Partito il 2 luglio del 2007, il programma si basa sull’enigmistica e non corso degli anni, ha avuto concorrenti davvero straordinari nel scoprire le assonanze tra le parole e le frasi, chiave del gioco. Ma mai come i Fraintesi. Chi sono?

Ormai i fan del game show, li conoscono e li seguono con ammirazione tutti i giorni su Rai 1. Prima dell’edizione del Tg delle 20:00 i Fraintesi appassionano il pubblico con i loro numeri da record. Sono milioni gli italiani che, incollati al televisore, giocano assieme ai tre ragazzi di Avellino, dal nome un pò particolare.

I Fraintesi

I tre campani, Marco, Michele e Pietro hanno scelto il nome Fraintesi per un piccolo aneddoto accaduto a causa delle restrizioni Covid. Dovendosi allenare per giocare al gioco, solo in modalità telefonica, con la linea un pò ballerina, hanno più volte rischiato di essere fraintesi. E da qui l’idea di chiamarsi proprio così.

Fraintesi alla fine finora non lo sono mai stati, perchè da quando hanno messo piede nello studio 2 del Centro di produzione Rai di Napoli, hanno macinato vittorie e soldi. Oltre a conquistare l’affetto di tutto il pubblico a casa.

LEGGI ANCHE ———–>Reazione a catena, è polemica sul web: “Stavolta avete esagerato”

Quanto hanno vinto a Reazione a Catena

Prima che torni l’Eredità, dopo la pausa estiva, Reazione a Catena, il game show più amato della bella stagione, condotto da Marco Liorni, sta regalando forti emozioni. Grazie proprio a questi tre ragazzi, i Fraintesi, i quali stanno mostrando con eccellenza le loro abilità intellettuali. Giusto recentemente, il 19 settembre, hanno dato il massimo, vincendo per la 13esima volta. Grazie alla parola Straordinario si sono portati a casa la cifra di 55mila euro.

LEGGI ANCHE ———–>Reazione a catena, Marco Liorni difende la campionessa: “Chi insulta ne risponde”

I Fraintesi sono tra quelli che hanno presenziato di più nello show e questo li spedisce direttamente ai classici Tornei dei Campioni, spin off del programma. Ma quanto hanno accumulato finora i tre ragazzi? Facendogli i conti in tasca possiamo dire che finora hanno vinto ben 206.814 euro.