Un Posto al Sole, anticipazioni 22 settembre: Adele è pronta ad affrontare Manlio

Come di consueto nella prima serata di mercoledì 22 settembre andrà in onda un nuovo episodio di Un Posto al Sole, ecco alcune anticipazioni sugli eventi che si verificheranno a Palazzo Palladini.

Ideata da Wayne Doyle, Gino Ventriglia, Adam Bowen con la collaborazione di Michele Zatta, Un Posto al Sole è una delle soap opera di maggiore successo del nostro paese oltre che la più longeva in assoluto con all’attivo 26 stagioni e 5777 puntate. La serie, oltre alle classiche tematiche legate al genere si è sempre distinta per la capacità di attenzionare nel corso degli episodi temi rilevanti da un punto di vista sociale come la discriminazione, le dipendenze o il bullismo.

Lo scontro tra Adele e Manlio

Giulia ha finalmente richiesto l’aiuto di qualcuno rivolgendosi all’amica Adele, la quale ha solennemente giurato di proteggerla dall’ex marito, Manlio. Poggi, quindi, dovendo mantenere fede alla sua promessa, si troverà ad affrontare Picardi. A cosa porterà questo scontro? Quale sarà la reazione dell’uomo?

Michele e Silvia

Silvia è ormai totalmente presa da Giancarlo con il quale ha anche intrapreso una relazione extra coniugale, all’oscuro del marito. L’infatuazione per il suo cliente porterà la donna a dimenticare un importante appuntamento con Michele, il quale grazie a questa dimenticanza della moglie riuscirà a rendersi conto che qualcosa non sta andando per il verso giusto nella loro relazione.

Continuano gli scontri tra Mariella e Guido

A Palazzo Palladini continuano invece le liti tra Mariella e Guido, infatti mentre la donna sostiene che dovrebbero accettare l’aiuto offertogli da Alberto, l’uomo è contrario visto che in passato Palladini non si è mai dimostrato così gentile senza un secondo fine. Nonostante ciò Guido non può fare a meno di ammettere che Alberto ha trovato per loro una soluzione decisamente conveniente. Cosa decideranno di fare i due coniugi?