Serena Autieri, la ricordate giovanissima a Un Posto al Sole? Ecco com’è cambiata l’attrice

Un posto al sole è, senza dubbio, una delle fiction più seguite e longeve della storia della tv. Le vicissitudini di Palazzo Palladini hanno iniziato a farci compagnia nel lontano 1996, ma ancora oggi non smettono di tenere incollati alla televisione centinaia di telespettatori. Tra i tanti personaggi che si sono avvicendati nel corso degli anni, vi è anche quello interpretato dalla bravissima Serena Autieri.

Alcuni di voi non la ricorderanno; i veterani della serie, invece, saranno sicuramente rimasti colpiti da Sara De Vito, una giovane ragazza dotata di una splendida voce. Riviviamo insieme l’interpretazione di Serena Autieri.

Quando si dice: “Iniziare con il piede giusto”

Nel 1998, a soli 22 anni, Serena Autieri venne scelta per interpretare il ruolo di Sara De Vito nella celebre soap opera Un posto al sole. Sara era una giovane ragazza che sognava di fare la cantante, tanto estroversa e sicura di sé all’apparenza, quanto fragile e sensibile internamente. Grazie a Eleonora Palladini, Sara è poi riuscita a realizzare il suo sogno, ma la sua burrascosa storia con Michele e tutte le altre vicissitudini che l’hanno vista coinvolta coinvolta, non hanno fatto altro che aumentare le sue fragilità.

Il personaggio di Sara è stato presente all’interno della fiction fino al 2000, anno in cui Serena Autieri ha lasciato il cast per dedicarsi ad altro. In quell’occasione, Serena ha potuto dimostrare non solo il suo talento da attrice, ma anche quello da cantante, iniziando così il suo percorso nel mondo dello spettacolo.

Bellezza, simpatia e talento

Da quel momento Serena Autieri ha collezionato un successo dietro l’altro. Ha lavorato accanto al grande Alberto Castagna nel programma Stranamore; ha ricoperto il ruolo di valletta, insieme a Claudia Gerini, al Festival di Sanremo 2003 condotto da Pippo Baudo e ha recitato in svariati film e fiction di grande successo, quali Notte prima degli esami – Oggi; L’onore e il rispetto; Il principe abusivo e molti altri.

Nel corso della sua carriera, Serena Autieri ha dimostrato più volte di essere un’artista a 360°. Grazie alla sua splendida voce, infatti, Serena ha partecipato al talent show di Rai1 Tale e quale show, aggiudicandosi la vittoria grazie alle interpretazioni di Barbra Streisand, Antonella Ruggiero, Lady Gaga e Loretta Goggi. Un altro tassello importante alla sua vita lavorativa Serena l’ha aggiunto quando è stata scelta per dare la voce a Elsa nel film d’animazione Disney Frozen – Il regno di ghiaccio e Frozen – Il segreto di Arendelle, usciti rispettivamente nel 2013 e nel 2019.