Enzo Paolo Turchi, la dedica speciale a lei: “Una donna, un mito”

Enzo Paolo Turchi è uno dei più famosi ballerini e coreografi italiani. Originario di Napoli è sposato da 34 anni con Carmen Russo, al momento “rinchiusa” nella casa del Grande Fratello Vip.

Carriera di Enzo Paolo Turchi

Ballerino, showman, ma anche personaggio televisivo: Enzo Paolo Turchi è amatissimo dal grande pubblico del piccolo schermo. Lo avete riconosciuto in questo scatto di tanti anni fa? Nato a Napoli, classe ’49, si è diplomato molto giovane presso la Scuola di danza del Teatro San Carlo, ma è stato anche un innovatore, dal momento che ha aperto, nel ’71 la prima scuola di danza moderna in Italia, a Bologna.

Nello scatto lo vediamo in compagnia della grande Sandra Mondaini. Enzo Paolo Turchi entrò in Mediaset nell’83, ma era già famosissimo, grazie anche al grandissimo successo ottenuto con Raffaella Carrà e Tuca Tuca. A Drive In conoscerà la sua futura moglie, Carmen Russo. Ha partecipato, come concorrente, a diversi programmi, come Ciao Darwin e L’Isola dei Famosi.

Un amore grande con Carmen Russo

Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo si conoscono nel 1983, nel programma Drive In. Si fidanzano e poco dopo nel 1987 decidono di convolare a nozze. Il loro è un matrimonio felice e consolidato, unito dalla stessa passione per la danza. Solo nel 2013, decidono di diventare genitori, mettendo al mondo Maria, con la fecondazione assistita.

Oggi Carmen Russo è una concorrente del Grande Fratello Vip e giusto nella puntata andata in onda ieri sera, ha avuto una bellissima sorpresa. Enzo Paolo Turchi è andata a trovarla e l’ha subito rassicurata sulla loro bambina: “Maria si sta comportando benissimo, sta bene. Io tutto bene, in casa ho preso il tuo posto, faccio quello che fai tu”.