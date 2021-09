Un Posto al Sole, anticipazioni del 21 settembre: Franco e Nico indagano sull’aggressione

Scopriamo cosa succederà oggi a Un Posto al Sole, che come di consueto andrà in onda alle 20.45 su Rai 3. Partiamo dalla situazione di Renato, diventata davvero complicata fino ad arrivare alla decisione di Mariella e Guido sulla scelta dell’avvocato e a Silvia, sempre più innamorata di Giancarlo.

Le anticipazioni di Un Posto Al Sole

Un Posto al sole, oggi 21 settembre riserva bellissime sorprese. Secondo le anticipazioni Franco e Niko tirano fuori gli artigli per difendere Renato e strapparlo dalla prigione. I due decidono infatti di agire per conto loro, seguendo delle piste parallele a quelle seguite dalla Polizia. Secondo loro solo così riusciranno a trovare il vero aggressore si Susanna

Nel frattempo Giulia è veramente colpita dalla sofferenza di Adele e cerca di aiutarla, mentre Manlio sembra essere tornato più aggressivo di prima. Mariella e Guido non sanno se avere Alberto come avvocato e finiscono per litigare. Silvia è sempre più coinvolta dalla love story con Giancarlo e Michele non sospetta di niente. Ma andiamo per ordine.

Renato è in trappola

Renato sembra proprio non avere via di scampo: è al primo posto nella lista dei sospettati, ma Niko e Franco non ci stanno! Sanno che il Poggi è innocente e devono scagionarlo a tutti i costi. Niko ha cercato di aiutare suo padre ma ha trovato degli ostacoli insormontabili: l’uomo è stato incastrato. Per questo motivo Franco corre in suo aiuto e decide di prendere lui la situazione in mano, per aiutare il suocero. I due cognati dunque decidono di intraprendere loro delle indagini, parallele a quella degli inquirenti. Scopriranno qualcosa di utile?

La famiglia Poggi ormai è in costante ansia e Giulia si è pure caricata i problemi di Adele, la quale è in serio pericolo. La Picardi infatti è perseguitata dall’ex marito. Il colonnello puntando il dito contro Renato ha fatto sorgere dei dubbi nella donna, ma le anticipazioni di Un Posto al Sole ci raccontano che Giulia cercherà di aiutarla per liberarla dal terribile marito.

LEGGI ANCHE ———–>Luca Turco, il Niko Poggi di Un Posto al Sole, ha trovato l’amore sul set della soap partenopea: ecco di chi si tratta

Silvia sempre più lontana da Michele

Guido e Mariella nel frattempo continuano a litigare per una causa di risarcimento. I due, che hanno ricevuto un’offerta molto particolare, non sanno come rispondere ad Alberto, che si è offerto come il loro avvocato. Sono molto indecisi infatti se accettare l’aiuto del Palladini, perchè non riescono a capire questo suo strano interesse.

LEGGI ANCHE ———–>Un posto al sole e il ritorno di Marina, parla Nina Soldano: “Non potevo dire niente”

Michele senza saperlo, continua a spingere Silvia tra le braccia di Giancarlo. Il Savani è troppo impegnato con il suo libro ed è praticamente cieco davanti ai comportamenti della moglie. Quest’ultima è sempre più attratta da Giancarlo e la loro storia sta diventando seria.