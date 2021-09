Don Matteo, l’ultimo ciak di Terence Hill: l’attore dice addio alla serie

Terence Hill è uno degli attori più amati dagli italiani e il merito è senza dubbio della sua indiscussa bravura davanti alle telecamere. Negli ultimi anni ha indossato i panni di un uomo di fede nella serie televisiva Don Matteo. Purtroppo i fan dovranno dirgli addio, dal momento che ha annunciato il suo addio. Ecco il motivo di questa inaspettata decisione.

L’addio di Terence Hill

Don Matteo è una serie televisiva italiana trasmessa su Rai 1 da 7 gennaio 2020. Terence Hill ha indossato fin dalla prima puntata i panni di Don Matteo Bondini. È il parroco della Chiesa di San Giovanni Battista di Gubbio, trasferito poi in una a Spoleto nella nona stagione. Ha un’indole investigativa tale da permettergli di collaborare con il maresciallo dei carabinieri Nino Cecchini (Nino Frassica). Insieme fanno forza e cercano di risolvere i casi che la polizia deve appunto risolvere. La serie televisiva è andata oltre le 250 puntate e hanno riscosso sempre un enorme successo. Per questo motivo le repliche vengono spesso trasmesse in estate dalla Rai. Purtroppo è ufficiale: Terence Hill abbandonerà il ruolo che lo ha reso ulteriormente celebre nel mondo dello spettacolo italiano. Ecco il motivo.

“Thank you very much”

La Lux Vide e Rai fiction hanno voluto spendere belle parole per l’attore perché ha lavorato nel migliore dei modi per circa 20 anni nel ruolo di Don Matteo: “Grazie a Terence Hill per la dedizione e la fedeltà con cui ha prestato il suo MITO ad un personaggio che è entrato per 20 anni con gentilezza nelle case di tutti gli italiani, dando sempre una parola di speranza. Grazie per l’umiltà con cui lui stesso ha sempre ringraziato tutti per il lavoro fatto in questi 20 anni, segno della grandezza della sua persona. Un uomo intelligente e umile che ha sempre messo al centro il lavoro di squadra e il suo amore per Don Matteo, la serie più amata dagli italiani. Grazie perché è stato come un grande padre che in questi anni ci ha permesso di crescere e di sbagliare…perché con il suo mito ci proteggeva e ci permetteva di avere sempre l’affetto del pubblico”. Ecco le bellissime parole che hanno commosso l’attore. Quest’ultimo ha voluto condividere una foto sul profilo Instagram per ricordare questa fantastica esperienza. Nella didascalia ha scritto: “22 years, 13 seasons and 259 episodes. Thank you very much”. Non sarà facile per il pubblico dirgli addio.

“Farà altre cose, meno impegnative”

Terence Hill ha preso questa decisione perché vuole dedicarsi alla sua famiglia. È stato il figlio Jessi a dare ulteriori dettagli: “Sente il bisogno di dedicarsi ad altro e anche di trascorrere più tempo con mia mamma…Il fatto è che queste serie lo impegnano per lunghi mesi sul set, ogni giorno. Papà non è più un ragazzino, anche se sembra infaticabile. Farà altre cose, meno impegnative”

