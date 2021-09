Royal family: la speciale eredità ricevuta da William e Harry da parte di mamma Diana

La morte di lady Diana ha senza dubbio scosso uomini e donne di tutto il mondo. William e Harry erano solo due bambini quando, inaspettatamente, si sono ritrovati a dover affrontare il dolore della perdita della loro mamma.

La principessa, molti anni prima del tragico incidente avvenuto nel 1997, decise di scrivere il testamento, per assicurarsi che il suo volere, in caso di morte, fosse rispettato. Tra i molti lasciti di Diana, vi è qualcosa di molto speciale che la principessa ha voluto lasciare in eredità ai suoi due bambini. Ecco di cosa si tratta.

Un dono inaspettato

Attraverso il testamento, come riportato dal Mirror, Diana ha espresso la volontà di destinare la maggior parte del patrimonio ai suoi due figli, William e Harry, nati dal matrimonio con il principe Carlo. Inizialmente, i due ragazzi avrebbero dovuto ricevere l’eredità una volta compiuti i 25 anni, ma in seguito a delle piccole modifiche apportate nel tempo, i due principi sono entrati in possesso del lascito della mamma allo scoccare dei 30 anni.

Diana, inoltre, ha riservato un dono molto speciale per i suoi figli. Di cosa si tratta? Del suo celebre abito da sposa. Il vestito è stato realizzato dai famosi stilisti David ed Elizabeth Emanuel, i quali sono stati in grado di rendere la principessa ancora più bella di quanto già non fosse. Nel 2014, anno in cui il secondogenito Harry ha compiuto i fatidici 30 anni, l’abito è stato consegnato ai due ragazzi, i quali sono rimasti molto colpiti ed emozionati da questo gesto speciale. Nonostante il valore emotivo e sentimentale attribuito al vestito, William e Harry hanno preso un’importante decisione riguardante il futuro dell’abito.

Il ricordo di Diana

Prima di essere consegnato a William e Harry, il vestito con il quale lady Diana ha sposato il principe Carlo è stato esposto in ogni parte del mondo, per raccogliere fondi destinati alla Diana Princess of Wales Memorial Fund. Quando i due principi, nel 2014, hanno ricevuto l’abito in dono, hanno scelto di “separarsene” per far sì che tutto il mondo, guardandolo, potesse continuare a ricordare la principessa. Il meraviglioso vestito, infatti, è tutt’ora esposto al Historic Royal Palace.

Non è un caso che prima che fosse consegnato a William e Harry, l’abito di Diana fosse stato utilizzato per una raccolta fondi a scopo benefico. La principessa, infatti, ha dedicato tutta la sua vita alla beneficenza e ad aiutare le persone meno fortunate. La Diana Princess of Wales Memorial Fund, associazione umanitaria che dal 1997 al 2012 si è occupata di inviare aiuti non solo in Gran Bretagna, ma in qualsiasi parte del mondo in cui ce ne fosse bisogno, è stata fondata proprio per continuare, seppur in maniera differente, il grande impegno umanitario iniziato dalla principessa.