Elisabetta Gregoraci trattiene a stento le lacrime: “Devo cambiare casa”

In una serie di stories Instagram, la conduttrice di Battiti Live ed ex gieffina, Elisabetta Gregoraci, ha rivelato di dover cambiare casa. Ecco tutto quello che è successo.

Le parole di Elisabetta Gregoraci

Lei è stata una delle grandi protagoniste della scorsa edizione del Grande Fratello Vip, nonché una delle più amate conduttrici del piccolo schermo nostrano, al timone di questa estate di Battiti Live. Stiamo parlando chiaramente di Elisabetta Gregoraci che, in una serie di stories pubblicate sul suo seguitissimo Instagram – quasi 2 milioni di followers – ha raccontato un importante cambiamento. La conduttrice, infatti, sta per lasciare la sua bellissima casa, che abbiamo visto proprio sui social in varie occasioni. Ma i ricordi legati a quello splendido appartamento sono tanti e Gregoraci a stento ha trattenuto le lacrime.

Ha raccontato Elisabetta Gregoraci: “Avete visto dalle mie stories di questi giorni che sto preparando degli scatoloni, perché dovrò lasciare questa casa dove abito da quasi 5 anni Ero molto affezionata. Mi sto organizzando, i cambiamenti all’inizio spaventano però poi sono sempre ben accetti perché poi arrivano sempre cose belle. Ma sono super felice perché la casa dove andrò a vivere è bella e mi piace tantissimo”.

Il rapporto con Flavio Briatore

Questa estate sono stati numerosi gli scatti che hanno immortalato sui social Elisabetta Gregoraci in compagnia di Flavio Briatore e del loro figlio, Nathan Falco. In molti hanno ipotizzato che i due si fossero riavvicinati, ma le cose stanno diversamente.

Come ha spiegato Gregoraci, lei e Briatore hanno mantenuto degli ottimi rapporti anche per il bene del loro amato figlio e continueranno a trascorrere vacanze insieme – come il Capodanno scorso a Dubai – anche in futuro.