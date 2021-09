Dayane Mello molesta nel reality La Fazenda: choc in Brasile

Dayane Mello viene molestata nel reality La Fazenda e il web insorge. Tra l’indignazione dei fan, dell’entourage della modella e di tutti i telespettatori che hanno assistito alla scena, si sente anche il grido di Rosalinda Cannavò: “E’ vergognoso!”

Le molestie davanti le telecamere

Dopo il Grande Fratello Vip in Italia, Dayane Mello è tornata in terra natia, il Brasile, per ripetere l’esperienza con un altro reality, La Fazenda, conosciuto in Italia come “La Fattoria”.

In queste ore l’ex gieffina, è balzata su tutti i giornali non tanto per il gossip, ma per un fatto piuttosto angosciante che l’ha resa protagonista. La modella infatti, durante la notte e davanti le telecamere, è stata vittima di molestie, da parte di un altro concorrente, il cantante Nego Do Borel.

Cosa è accaduto a Dayane Mello

Pare che sia partito tutto dopo una festa organizzata dagli autori, durante la quale è stato concesso il consumo di alcol. Durante la serata anche Dayane Mello ha bevuto un bicchiere di troppo non nascondendo il suo stato leggermente poco lucido.

Quando è arrivato il momento di andare a letto, Nego Do Borel, ha cominciato ad essere particolarmente insistente con la Mello, cercando di toccarla e facendole delle avances. La modella gli ha dimostrato di non gradire quelle sue particolari attenzioni, ma l’uomo ha continuato imperterrito, riuscendo anche a strapparle un bacio.

Ad un certo punto Dayane Mello gli ha chiesto di lasciarla in pace e il cantante brasiliano è andato fuori di sé! Nego ha scaraventato contro il muro un secchio, che ha sfiorato la donna, dopo aver imprecato e prendendo a pugni una porta. La scena è stata ripresa dalle telecamere a infrarossi, balzando velocemente sul web e girando tra i social. Una visione a dir poco raccapricciante che non fa di certo onore al 29enne.

L’amica vicino alla modella

Adesso tutti a gran voce invocano la squalificazione del concorrente e gli autori del reality starebbero in queste ore, valutando in un provvedimento disciplinare nei suoi confronti.

Anche Rosalinda Cannavò, grande amica di Dayane al Gf Vip, ha espresso la sua opinione sull’accaduto con un post pubblicato su Instagram: “Sono distante fisicamente, ma spero che il mio pensiero ti arrivi. Quello di cui sono venuta a conoscenza è vergognoso. È vergognoso che un uomo non accetti di essere respinto e usi un momento di debolezza di una donna per approfittare di lei. I semplici provvedimenti all’interno di un programma a me personalmente non bastano. Ti sono vicina con tutto il mio cuore!”.