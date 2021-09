Grande Fratello Vip, Soleil accusa Gianmaria: “Mi sono sentita oppressa” | E l’imprenditore minaccia di uscire dalla casa

Lo scontro tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi, avvenuto negli ultimi scorci della puntata di ieri sera, anima la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Ecco tutto quello che è successo.

La puntata di ieri

Sapevamo che, a causa del loro passato, Soleil Sorge Stasi e Gianmaria Antinolfi, sarebbero divenuti degli assoluti protagonisti di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip, ma non credevamo certo sino a questo punto. I due, inizialmente, si sono dichiarati amici ma, con il passare dei giorni, la convivenza forzata ha fatto riemergere problemi di certo soltanto assopiti. Nella serata di ieri, il conduttore Alfonso Signorini, ha voluto affrontare la questione e tutti i nodi sono venuti al pettine. Ma andiamo con ordine.

Domenica sera, Soleil ha attaccato duramente Gianmaria: “Tu sei qui dentro perché hai parlato di me”. In precedenza, Soleil ha spiegato di essere stata ferita dall’imprenditore napoletano durante la loro frequentazione. Durante la puntata, Antinolfi ha incassato anche l’attacco dell’opinionista Adriana Volpe: “Hai cercato Belen, hai fatto foto con Dayane Mello, hai cercato Soleil e l’hai esasperata. Tu vuoi soltanto donne copertina”.

Leggi anche —–> Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi durissimo su Amedeo Goria: “Andrebbe curato”

L’attacco di Soleil e le parole di Gianmaria

Soleil, sulla stessa lunghezza d’onda, ha lasciato intendere Gianmaria volesse sfruttare la sua notorietà. Non solo: l’imprenditore avrebbe esasperato l’influencer, che ha parlato anche di stalking. Ha raccontato Stasi: “Non mi piace che sto passando per l’ennesima volta per la stronza perchè c’è un uomo quando io mi sono sentita la mia privacy invasa, ma anche la mia sensibilità e persona. Non è una vittima, chiudiamola qui. Aggredisco e reagisco perchè ad ogni azione c’è una reazione. Mi sono sentita oppressa, tu sei venuto quattro volte sotto casa. Lui continuava a venire sotto casa mia, al ristorante. Non è normale e non accetto queste cose, non si fanno queste cose. Piangi sono lacrime da coccodrillo”.

Leggi anche —–> Il figlio di Gigi D’Alessio ottiene un banco ad Amici 21, ma monta la protesta sui social

Lo scontro ha animato la discussione all’interno della casa anche dopo la fine del trasmissione. Gianmaria, parlando con gli altri inquilini, ha dapprima minacciato di andarsene: “Ha detto delle cose gravi, non voglio stare qui con lei. Me ne voglio andare. Così qui non ci sto”. I due sono ormai arrivati ai ferri corti, cosa accadrà adesso?