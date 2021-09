Una Vita, anticipazioni martedì 21 settembre: processo Marcia, Felipe cade nella trappola di Velasco

Come di consueto nel primo pomeriggio di martedì 21 settembre andrà in onda un nuovo episodio di Una Vita, ecco alcune anticipazioni sulle avventure dei protagonisti.

Trasmessa in Italia dal giugno del 2015, Una Vita è una delle soap opera di maggiore successo degli ultimi anni in cui è riuscita a conquistare milioni di telespettatori. Nonostante l’annuncio della chiusura, fatto nei mesi scorsi, la serie continua a intrattenere il pubblico da casa curioso di scoprire il finale riservato ai suoi protagonisti.

La trappola di Velasco

In attesa della deposizione di Laura che innervosisce tanto Felipe quanto Genoveva, Velasco, il losco avvocato della Dark Lady, ha pensato a un piano per far perdere la testa all’Alvarez Hermoso. L’uomo ha infatti, pagato i giornalisti affinché infastidiscano Felipe, in modo che quest’ultimo perdendo le staffe mostri alla giuria e all’opinione pubblica il suo lato violento peggiorando la sua situazione. Purtroppo il marito della Salmeron cascherà in pieno nella trappola di Velasco reagendo in maniera decisamente aggressiva.

La testimonianza di Laura

Dopo questa sceneggiata la reputazione di Felipe è ormai compromessa e la situazione sarà peggiorata dalle dichiarazioni di Laura. Infatti la giovane domestica davanti ai giurati dichiarerà di non aver visto Genoveva ricevere l’arma con cui è stata uccisa Marcia da Santiago, inoltre avanzerà delle accuse nei confronti dell’Alvarez Hermoso confermando i maltrattamenti dell’uomo nei confronti della Dark Lady.

LEGGI ANCHE—>Clara Garrido, la Genoveva di Una Vita, ha trovato l’amore sul set di Acacias: ecco di chi si tratta

La scelta inaspettata di Felipe

La situazione di Felipe è disperata e l’uomo contribuirà a peggiorarla saltando al collo di Laura subito dopo le dichiarazioni incriminanti nei suoi confronti, dando ulteriore conferma di essere un uomo violento. Nonostante ciò l’Alvarez Hermoso è convinto di poter ancora ribaltare il verdetto e per questo motivo deciderà di testimoniare. La scelta del marito raggelerà Genoveva che è cosciente di come l’uomo conosca tutta la verità. Felipe con le sue dichiarazioni riuscirà a tirarsi fuori da questo pasticcio?