Karina Cascella spara a zero sui concorrenti del Grande Fratello Vip: “Pur di tenere la lucina accesa…”

L’ex protagonista di Uomini e Donne, Karina Cascella, ha parlato del Grande Fratello Vip 6, usando parole dure nei confronti dei concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini. Ecco cosa ha detto.

Le parole di Karina Cascella

Questa sesta edizione del Grande Fratello Vip sta certamente suscitando sentimenti contrastanti. Sulla questione si espressa anche l’influencer ed ex opinionista di Uomini e Donne e Pomeriggio Cinque, Karina Cascella. Rispondendo ad una domanda di un follower, Cascella non ha usato parole al miele per i protagonisti entrati nella casa di Cinecittà.

Ha spiegato Karina Cascella: “Verità o bugia? Scherzo, non so dire le bugie. Come tutte le altre. Le persone sanno già cosa fare, come comportarsi per far parlare di loro. E non perché sia preparato, ma perché ormai è automatico, si è persa l’autenticità delle persone e di conseguenza del programma. E poi continuo a non capire come fanno a non rifiutare mai una cosa. Assurdo oh! Andrebbero ovunque pur di tenere la lucina accesa”.

Leggi anche —–> Avete mai visto la moglie dell’ex calciatore azzurro Claudio Marchisio? Ecco chi è la bellissima Roberta

Il futuro televisivo di Karina Cascella

In seguito Karina Cascella ha parlato del suo futuro lavorativo. Dopo aver detto addio ai salotti di Barbara D’Urso, Cascella sarà protagonista – ma non sappiamo ancora in quale veste – di un nuovissimo programma di Italia Uno. Al momento, l’ex opinionista di Uomini e Donne, mantiene il gran riserbo.

Leggi anche —–> Il figlio di Gigi D’Alessio ottiene un banco ad Amici 21, ma monta la protesta sui social

Spazio anche ad alcune rivelazioni sulla sua vita privata. Il matrimonio – previsto inizialmente nel 2020 – con il suo compagno Max Colombo è stato rimandato per la seconda volta, a causa della pandemia. Karina Cascella ha spiegato: “Ci sarà tempo e sarà bellissimo”.