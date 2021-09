Avete mai visto la moglie dell’ex calciatore azzurro Claudio Marchisio? Ecco chi è la bellissima Roberta

Claudio Marchisio è stato un calciatore della Juventus di grande fama. Nel ruolo di centrocampista ha fatto sognare i tifosi. Il merito è stato senza dubbio sia del suo talento che dell’amore della sua compagna di vita. Ecco chi è la bellissima donna che lo ha reso padre di due splendidi figli.

La carriera calcistica di Claudio Marchisio

Nato a Torino il 19 gennaio 1986, Claudio Marchisio ha giocato tanti anni con la maglia della Juventus. All’inizio aveva il ruolo di attaccante, ma dopo aver compiuto 16 anni è stato collocato nel centrocampo perché gli allenatori sostenevano che la sua struttura fisica era poco adatta per attaccare l’avversario. I suoi punti di forza erano il recupero e il dribbling negli spazi stretti. Spesso la critica lo ha paragonato al campione del mondo della Nazionale italiana nel 1982 Marco Tardelli. Nel corso della sua carriera ha vinto 7 campionati di Serie A, uno di Serie B, quattro Coppe Italia e tanti altri ancora. Ha giocato l’ultima volta con la maglia azzurra nel 2017 in un’amichevole a Nizza contro l’Uruguay. Dopo essersi ritirato, ha chiuso l’esperienza in nazionale con 55 presenze e 5 gol. Ha una carriera calcistica degna di tutto rispetto. Per quanto riguarda la vita privata da anni è legato alla moglie Roberta Sinopoli. Tutti sono concordi nel dire che sia dotata di un fascino strepitoso. Del resto non poteva essere altrimenti per stare accanto a uno dei calciatori più affascinanti.

Roberta Sinopoli, una vita tra lavoro e famiglia

Roberta Sinopoli è nota come Lady Marchisio. È un’imprenditrice nata il 15 novembre 1985 a Torino. Lavora sia nel settore della moda che nella ristorazione, in quanto ha fondato un atelier di abbigliamento (noto come Dependance) e si occupa anche della gestione di un ristorante giapponese nella capitale italiana. Ha la passione del tennis e ha giocato nella squadra nazionale della categoria Under 16. Nonostante abbia messo da parte per dare priorità ad altro, Roberta non ha mai rinunciato ad allenarsi per tenersi in forma. La coppia è convolata a nozze l’8 giugno 2008. Nonostante siano passati degli anni, sono sempre innamorati e affiatati come testimoniano gli scatti che circolano sul web. Dal loro amore sono nati Leonardo e Davide. La famiglia si è trasferita in Russia quando Marchisio ha dovuto cambiare squadra. Ciò conferma l’unità e l’amore che regnano sovrani.

“Ci ho messo sei mesi per conquistarla”

“Come l’ho conquistata? È stata durissima. Mi sono dovuto impegnare molto perché lei usciva da una storia importante e io ero single. Lei aveva bisogno di spazi. Sono 10 anni che stiamo insieme, ma ci ho messo sei mesi per conquistarla. La più grossa pazzia? Quella volta che dormii pochissimo pur di non farle pagare una multa”, ecco cosa ha rivelato Marchisio tempo fa durante un’intervista rilasciata a Corriere.it. Alla fine ha avuto la meglio e adesso si gode ogni singolo giorno la sua splendida famiglia.

