Ferragnez, la vita della coppia regina dei social diventa una serie | Ecco tutti i dettagli

Chiara Ferragni è l’influencer più famosa del momento e il merito è senza dubbio della sua professionalità indiscussa. Di recente ha dato una notizia che ha entusiasmato i fan. Ecco di cosa si tratta. Ha dato un contributo il marito Fedez e…i figli.

Chiara Ferragni, una donna dalle mille risorse

Chiara Ferragni è molto apprezzata sia in Italia che all’estero per aver costruito un impero economico contando solo sulle sue forze. Si è rimboccata le maniche e con tanta forza di volontà e determinazione è riuscita a incassare delle cifre pazzesche. Oltre ad essere impegnata nel settore del business, ha anche un profilo Instagram seguito da tantissimi utenti social. Anche il marito Fedez è un personaggio pubblico di grande spessore. Anche lui lavora nel mondo del business oltre che in quello della musica. Sono una delle coppie più amate nel mondo, dato che sono uniti da un forte sentimento. Basta ricordare che Fedez per il loro anniversario le ha dedicato la canzone che poi ha lanciato. Adesso hanno intenzione di mostrare a tutti i fan un lavoro che hanno fatto contando l’uno sull’altra. È stata la Ferragni in persona a dare la splendida notizia. Ecco il video che ha condiviso sul suo profilo social.

“La nostra nuova serie tv: The Ferragnez”

“L’abbiamo fatto per davvero. Io e la mia famiglia siamo veramente fieri di annunciarvi la nostra nuova serie tv: The Ferragnez. Uscirà a dicembre in tutto il mondo su Amazon prime video. Non posso dirvi nulla, ma non vedo l’ora che vada online. Sono sicuro che vi piacerà”, ecco cosa ha scritto la Ferragni nella didascalia che accompagna il video. Sia lei che Fedez si mostrano in tutta la loro bellezza. Per la realizzazione del video ogni minimo dettaglio è stato curato alla perfezione: dagli abiti alle inquadrature delle telecamere. La coppia non ha nascosto la gioia di affrontare questa nuova esperienza lavorativa. “Non vedo l’ora di potervi raccontare di più, per il momento siamo così emozionati. Vedrete: l’amerete!”. Così ha concluso il messaggio tenendo tutti con il fiato sospeso. Sicuramente sarà un successo, del resto tutto ciò che propongono ha sempre avuto un ottimo riscontro con la massa.

https://www.instagram.com/p/CUCZi77ov6D/?utm_source=ig_web_copy_link

Leggi anche -> Chiara Ferragni, avete mai visto il suo ex compagno? Chi c’era prima di Fedez

La Ferragni incanta tutti sul web

Chiara Ferragni riesce sempre a far parlare di sé ed è questo che la rende unica. Per esempio di recente ha sponsorizzato degli stivali e si è messa in posa letteralmente nuda. Non è chiaro se indossi dell’intimo, fatto sta che è risultata affascinante e sensuale. Ha ricevuto dei complimenti, ma allo stesso tempo non sono mancate le critiche. Del resto la popolarità ha anche questo volto negativo della medaglia.

Leggi anche -> Anniversario Ferragnez: Fedez stupisce Chiara Ferragni con uno stupendo regalo da capogiro