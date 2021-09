Il figlio di Gigi D’Alessio ottiene un banco ad Amici 21, ma monta la protesta sui social

Aspiranti giovani artisti conquistano i primi banchi nella nuova edizione di Amici. Tra questi c’è anche LDA: il figlio di Gigi D’Alessio.

Il 19 settembre si sono ufficialmente aperte le porte della scuola di Amici, lo storico talent show di Canale 5 giunto ormai alla sua 21esima edizione. Anche quest’anno, come di consueto, Maria De Filippi è pronta ad accogliere tanti giovani talenti in casa Mediaset e a farli crescere insieme a grandi professionisti del ballo e del canto. Oltre a coreografi, insegnanti e vocal coach, tra i professori della stagione appena iniziata troviamo Anna Pettinelli, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini sul versante canoro, Alessandra Celentano, Veronica Peparini e la new entry, direttamente da Ballando con le Stelle, Raimondo Todaro per la danza.

I nuovi allievi della scuola di Amici

I primi banchi della scuola di Amici sono già stati occupati da aspiranti cantanti e ballerini. Alex, Flaza, Inder, Carola, Mirko, sono solo alcuni dei nomi che incontreremo nuovamente nella prossima puntata e che hanno l’opportunità, ora, di vivere il loro sogno. Ma tra questi c’è anche il volto di qualcuno che ha sorpreso molto per la sua scelta di partecipare al talent show in quanto figlio di un noto artista: parliamo di LDA, terzogenito di Gigi D’Alessio.

Chi è LDA, il figlio di Gigi D’Alessio

Com’è noto al grande pubblico, il cantante Gigi D’Alessio è stato sposato dal 1986 fino al 2006 con Carmela Barbato. Con lei, il popolare artista napoletano ha avuto tre figli: Claudio nel 1986, Ilaria nel 1992 e Luca nel 2003. Proprio quest’ultimo è il volto che si cela dietro lo pseudonimo LDA. Un nome sotto il quale qualche brano è stato anche già inciso. Luca, infatti, ha realizzato alcune canzoni che hanno ottenuto un buon successo come Vivimi, Resta e Vediamoci stasera, oltre ad aver collaborato con il padre nell’album Buongiorno.

La partecipazione ad Amici 21

Ovviamente, già alla prima esibizione il confronto è stato inevitabile e qualcuno ha già storto il naso. LDA, però, è arrivato ad Amici con l’intenzione di intraprendere un percorso personale, lontano dalla classica etichetta del “figlio di”. A comprendere questo suo desiderio è stato fin da subito Rudy Zerbi, che ha apprezzato la performance del concorrente e ha deciso di assegnargli un banco nella scuola di Canale 5.

Il giudizio di Anna Pettinelli e la risposta di Rudy Zerbi

Parere opposto per Anna Pettinelli, che ha immediatamente stroncato il giovane cantante. «Ho abbassato (la leva, ndr) per delusione, credo che tu sia cresciuto a pane e musica», ha spiegato, «potevi creare qualcosa di più». La professoressa di Amici, infatti, ha trovato lo stile di LDA un po’ «datato». Anzi, ha addirittura parlato di un «Gigi D’Alessio 3.0», scatenando la reazione del collega Rudy Zerbi. Quest’ultimo, infatti, forte della sua esperienza come produttore discografico, ha trovato il cantante molto interessante proprio perché rappresenta un genere che piace anche ai più giovani ma che non è adeguatamente rappresentato nel panorama musicale italiano. Dibattito a parte, LDA è ora nella scuola di Amici e dovrà faticare non poco per far emergere al meglio il suo valore e difendere il suo banco.