Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi durissimo su Amedeo Goria: “Andrebbe curato”

Anche il vincitore del Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi, si espresso sulla questione Amedeo Goria e Ainette Stephens. Ecco le parole durissime dell’influencer milanese.

Le parole di Tommaso Zorzi

Nella serata di ieri, durante la terza puntata del Grande Fratello Vip 6, condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, si affrontata la vicenda che coinvolge due coinquilini della casa, ovvero Amedeo Goria e Ainette Stephens. In molti, nel pomeriggio prima della diretta serale, sui social, hanno chiesto la squalifica del giornalista sportivo, accusato di comportamenti inappropriati nei confronti della showgirl. La squalifica non è arrivata, ma la vicenda non sembra certo essere finita qui.

Sul caso si è espresso anche l’ex vincitore del Grande Fratello 5, Tommaso Zorzi. Nella serata di ieri, insieme a sua sorella Gaia e a Giulia Salemi, l’influencer milanese ha commentato sui social – con GF Party – la puntata di Canale 5. Ma già nel primo pomeriggio, in una serie di stories pubblicate sul suo seguitissimo account Instagram, ha commentato la vicenda con parole durissime. Ha spiegato: “Credo che semplicemente Amedeo – Goria – andrebbe eliminato, forse azzarderei curato”.

La puntata di ieri

Le parole di Tommaso Zorzi hanno suscitato qualche critica, respinta al mittente dall’influencer. Di certo, il comportamento di Amedeo Goria ha suscitato forti polemiche e, in molti, hanno sostenuto che la vicenda non sia stata trattata con il dovuto tatto e importanza. Nella serata di ieri, Francesca Cipriani ha continuato ad accusare il giornalista.

Goria ha cercato di difendersi dalle accuse, sbottando – pesantemente – anche contro l’opinionista del Grande Fratello 6, Sonia Bruganelli. La questione, come dicevamo, non sembra essersi chiusa, anzi.