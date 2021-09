Beautiful, anticipazioni 21 settembre: il legame tra Steffy e il Dottor Finnegan

Le ultime anticipazioni sulla puntata odierna di Beautiful: ecco cosa svelano le prime indiscrezioni sull’appuntamento di oggi, 21 settembre 2021, con la soap opera di Canale 5.

La trama di Beautiful prosegue e continuano gli intrecci, gli intrighi e le relazioni tra i principali protagonisti della storica soap opera americana. L’attenzione dei personaggi è ancora concentrata sulla situazione critica di Steffy, la cui vita sembra aver preso una piega completamente inaspettata dopo l’incidente stradale in moto che le stava per costare la vita.

La giovane, infatti, ha rischiato di morire in seguito ad uno scontro causato da Bill Spencer. Salvata e presa in cura dal dottor Finnegan, ha iniziato a sopportare i dolori lancinanti alle ossa grazie ad alcuni farmaci prescritti dal suo medico ma, è proprio da questi medicinali, che Steffy ha iniziato ad essere dipendente. La condizione della donna, dunque, è profondamente mutata e adesso si trova in uno stato psicologico e fisico assai problematico.

Beautiful, Steffy preoccupa tutti

La dipendenza dagli oppiacei ha reso Steffy irascibile ed aggressiva, tanto da reagire in maniera spropositata davanti alla decisione della figlia Kelly di rimanere ancora un po’ a casa con Liam e Hope.

La coppia, che ha iniziato a prendersi cura della bambina, è seriamente preoccupata per la condizione psico-fisica di Steffy che, però, sta interpretando il loro interessamento come un tentativo di sottrarle la figlia.

Ad incentivare queste idee ci sta pensando Thomas, che sta cercando in ogni modo di creare astio e attriti tra Steffy e Hope.

La condizione della donna, tuttavia, sta diventando talmente tanto problematica da portare tutti i familiari della donna a preoccuparsi del suo stato di salute.

Anche il dottor Finnegan, che è stato il primo a prescriverle degli antidolorifici, sta iniziando a comprendere le gravi difficoltà di Steffy.

Leggi anche–>Beautiful, anticipazioni 20 settembre: dubbi sul dottor Finnegan

Leggi anche–>Qui giovanissima, oggi è una delle attrici più amate di Beautifu, l’avete riconosciuta? Ecco di chi si tratta

Beautiful, Steffy approfitta di Finnegan?

Dopo aver assistito allo scontro tra Steffy e la madre Brooke, il dottor Finn ha realizzato che lo stato adirato della donna è causato proprio dalla dipendenza da farmaci.

Steffy continua a non ammettere questa sua grave situazione e, secondo le anticipazioni sulla puntata di oggi di Beautiful, chiederà ancora una volta al medico di prescriverle degli antidolorifici approfittando del coinvolgimento emotivo dell’uomo.

John Finnegan, infatti, è chiaramente coinvolto da Steffy e questo potrebbe essere usato dalla donna per ottenere ciò che più le serve.