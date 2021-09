Da Grande, lo show di Rai Uno di Alessandro Cattelan è un flop? Tutti i dati della serata

Ieri sera è andato in onda la prima puntata del varietà Da Grande, condotto da Alessandro Cattelan, in mattinasta sono arrivati i risultati relativi agli ascolti ottenuti dal programma in prima serata su Rai 1, un’analisi di quanto avvenuto.

Il riscontro della trasmissione

Esordio su Rai 1 per Alessandro Cattelan, il conduttore piemontese all’età di 41 anni si è presentato con una trasmissione tutta sua sulla rete ammiraglia dell’azienda di Viale Mazzini, conducendo in prima serata Da Grande. I dati auditel forniti il giorno dopo ha determinato un risultato al di sotto delle aspettative, nelle due ore e mezza di trasmissione la media spettatori è stata infatti di 2 milioni e 376 mila, con uno share del 12,67%.

La prima serata di ieri è stata vinta da Rai 3, dove è stata trasmessa la finalissima degli Europei di Pallavolo maschili, in cui l’Italia ha battuto in 5 set la Slovenia, aggiudicandosi il titolo continentale e replicando il trionfo della squadra femminile di poche settimane fa. L’ennesimo successo di un’estate italiana proficua per lo sport azzurro. Ne ha fatto le spese anche Scherzi a parte, il programma condotto da Enrico Papi su Canale 5 ha ottenuto poco più di 2 milioni e mezzo di ascolti, con uno share leggermente superiore rispetto a Da Grande su Rai Uno.

I risultati in prima serata di domenica 19 settembre

Proprio il dato di Scherzi a parte fa riflettere, in quanto la trasmissione di Papi ha riscontrato un netto calo rispetto alla prima puntata andata in onda la settimana scorsa. Considerando anche il posticipo di Serie A, è evidente come il pubblico di questa domenica abbia avuto una maggiore offerta, e l’ascolto della finale di Pallavolo ha comportato uno spostamento di circa 3 milioni di spettatori rispetto alla prima serata di Rai 3 del 12 settembre, vale a dire esattamente una settimana prima, quando la rete trasmise il film Martin Eden.

Ne ha pagato le conseguenze il programma di Cattelan, il quale ha proposto un ricco varietà con il consueto stile di conduzione rapido ed al tempo stesso ironico, anche se ancora da affinare sulla tv pubblica. Diversi sono stati gli ospiti presenti nella prima puntata del varietà televisivo, da Il Volo a Marco Mengoni, passando per Elodie, Antonella Clerici e Luca Argentero. Da Grande verrà trasmesso domenica prossima per una seconda ed ultima puntata, vedremo se una minore concorrenza porterà al programma un maggior numero di spettatori.