Avete mai visto l’ex moglie del conduttore Piero Chiambretti? Ecco chi è Federica

E’ uno dei conduttori più sagaci e più amati dal pubblico italiano, Piero Chiambretti conosciuto soprattutto per le doti da showman ha alle spalle un matrimonio concluso con Federica Laviosa.

Piero Chiambretti è uno degli artisti italiani di maggior spessore, considerando la versatilità delle sue doti artistiche: è un conduttore, un comico, un attore e regista nonché un autore televisivo di grande calibro. Insomma Chiambretti è un’artista in toto di grande professionalità.

Il suo successo, dopo anni di gavetta e studio, è iniziato negli anni ottanta e lo tiene in poppa da oltre trent’anni, grazie alla spiccata ironia e intelligenza che Chiambretti utilizza, in particolare, nella conduzione che gli permette di ‘punzecchiare’ gli ospiti dei suoi programmi in modo brillante.

Ultimo progetto in ordine di tempo, attivo dal 2020, è la guida della trasmissione ‘Tiki Taka – La Repubblica del pallone‘. Intanto, però, della vita sentimentale di Chiambretti si parla di meno: scopriamo insieme chi è Federica Laviosa.

Chi è Federica Laviosa, ex moglie di Chiambretti?

La vita sentimentale di Piero Chiambretti è abbastanza movimentata: il conduttore è stato fidanzato per ben sette anni con Ingrid Muccitelli. La loro storia d’amore, però, è finita attraverso le parole di un comunicato ufficiale spiegando la fine del loro rapporto.

Chiambretti, però, dopo qualche mese ha trovato conforto nelle braccia di Federica Laviosa, coronato poi nel matrimonio e dal quale è nato una figlia, Margherita nel 2011.

Di Federica Laviosa si sa che è una donna molto riservata, che ama poco apparire tant’è vero che anche il suo profilo Instagram non è molto attivo e registra davvero pochi followers. Dopo la separazione dal conduttore Chiambretti, la Laviosa si è ritirata ancor più nella sua vita privata, tutelando al massimo la sua privacy.

Si conosce, per grandi linee, una battaglia legale che i due ex hanno condotto per l’affido della loro bambina Margherita, uno scontro risolto fortunatamente per il meglio che ha portato Piero Chiambretti e Federica a trovare un sano accordo per il bene della loro bambina.

Per il resto sulla ex di Chiambretti non trapelano altre notizie.

Federica Laviosa e il presunto flirt con un ex tronista

Della donna, però, si conosce ben poco se non una notizia di gossip che è girata per i corridoi del mondo dello spettacolo per diverso tempo, voce che affibbiava a Laviosa una presunta relazione con Alessio Lo Passo, ex tronista di Uomini e Donne.

Per cercare di smussare ogni dubbio, Lo Passo qualche tempo dopo questo chiacchiericcio, ha smentito categoricamente ogni voce, raccontando di aver incontrato la ex moglie di Chiambretti diverse volte a La Spezia, di aver avuto il piacere di prendere il caffè insieme e fatto quattro chiacchiere ma nulla più che sia stato un flirt o una relazione.

In questo modo aveva gettato acqua sui pettegolezzi che coinvolgevano l'ex tronista e Federica.