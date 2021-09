Amici 21, ballerini e cantanti: ecco chi sono gli allievi della nuova edizione del talent di Maria De Filippi

Cantanti, ballerini, professori: prende vita il cast di Amici 21 e i nuovi allievi occupano i primi banchi della scuola di Canale 5.

Il 19 settembre ha ufficialmente preso il via la fase iniziale della nuova edizione di Amici. Il longevo talent show condotto da Maria De Filippi, anche quest’anno è pronto a dare ai giovani talenti l’opportunità di crescere e di vivere il loro sogno. Ad accompagnare i concorrenti in questo emozionante percorso, tanti esperti di ballo e di canto, ma soprattutto i famigerati professori.

Amici 21: i professori

La schiera di professori di quest’anno vede delle storiche riconferme ma anche qualche interessante new entry. Come sempre, Rudy Zerbi, Alessandra Celentano e Veronica Peparini difendono la loro pluriennale posizione nella trasmissione di Canale 5. Sul versante canto, ritornano Anna Pettinelli, in perenne opposizione con il collega Zerbi, e Lorella Cuccarini, che l’anno scorso si è occupata degli allievi di danza. Passando, appunto, al ballo, il nuovo volto del corpo insegnanti è Raimondo Todaro, “rubato” a Ballando con le Stelle e ora pronto a fare da maestro ad Amici, allo scopo di portare il latino-americano tra i banchi della scuola di Mediaset.

Una classe di campioni

Ad accogliere gli aspiranti allievi della scuola di Amici nel corso della prima puntata, c’è stata una classe d’eccezione formata da grandi talenti. Seduti ai banchi, futuri ballerini e cantanti hanno trovato Linus, Gerry Scotti, Roberto Baggio, Eleonora Abbagnato, Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara, Raoul Bova, Tommaso Paradiso, Nino Frassica, Filippo Magnini, Paola Egonu, Flavia Pennetta e Ambra Sabatini. Maria De Filippi ha chiamato ognuno di loro al centro studio, li ha presentati con una clip e poi ha dato il benvenuto agli aspiranti allievi.

I nuovi allievi della scuola di Amici

Nel corso della prima puntata, sono stati diversi i concorrenti che si sono guadagnati il loro banco nella scuola di Amici. Lorella Cuccarini ha scelto Alex, Tommaso e Flaza, mentre Rudy Zerbi ha preferito Luigi ed LDA (il figlio di Gigi D’Alessio). Anna Pettinelli, invece, ha preso con sé Albe ed Inder. Non sono mancate, ovviamente, le eccezioni. Giacomo, cantante di 23 anni, ha ricevuto il sì da Zerbi ma è in sospeso: a lui il compito di gareggiare contro un allievo della Pettinelli e inaugurare da subito le sfide della nuova edizione.

Gli aspiranti ballerini di Amici 21

Sul fronte ballo, Alessandra Celentano ha deciso di prendere con sé Carola e Mirko, mentre la collega Veronica Peparini ha preferito attendere la prossima tornata di concorrenti. Raimondo Todaro, invece, ha dato un posto a Serena e Christian, mentre ha messo in prova due ballerini si contenderanno il banco di latino-americano, l’unico a disposizione quest’anno. L’ex insegnante di Ballando con le Stelle ha preferito prendersi il giusto tempo per decidere con calma chi è pronto a intraprendere questo particolare percorso insieme a lui. Tra una settimana, sapremo chi sarà il volto del latino-americano di questa nuova edizione di Amici. E ovviamente, scopriremo anche chi altro farà parte della scuola.