Carolina Crescentini, conoscete suo marito? Lui famosissimo cantante

Carolina Crescentini è un’attrice italiana con una carriera senza paragoni. Dotata di fascino e professionalità, non passa inosservata nel mondo dello spettacolo. Molti non conoscono il compagno di vita. Si tratta di un cantautore di grande spessore. Ecco chi è.

La carriera di Carolina Crescentini

Nata a Roma il 18 aprile 1980, Carolina Crescentini è un’attrice e modella italiana. Dopo il liceo scientifico, si è iscritta alla facoltà di Lettere, indirizzo spettacolo. Ha frequentato laboratori teatrali e scuola di recitazione dove si è diplomata nel 2006. Il suo esordio è avvenuto nel piccolo schermo partecipando a delle serie tv come Carabinieri – Sotto copertura. Dopo vari successi, nel 2008 è tornata su grande schermo con il film Parlami d’amore e a questa opportunità ha ottenuto una candidatura come migliore attrice non protagonista al David di Donatello. Nel 2009 ha ricevuto il premio Giuseppe De Santis come miglior attrice emergente dell’anno. Nel 2011 è stata chiamata per girare le riprese di Ti amo troppo per dirtelo e ha avuto modo di lavorare con attori di un certo spessore come Enrico Bertolino e Fabio Troiano. Nel 2018 ha fatto parte di una giuria alla 75° Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Ciò dimostra che ha un curriculum degno di tutto rispetto e tuttora sta lavorando per proporre ai fan dei progetti. Per quanto riguarda la vita privata è follemente innamorata di Francesco Motta. Ecco alcune informazioni interessanti sul suo conto.

Francesco Motta, una carriera strepitosa

L’attrice è legata dal 2017 al cantautore Francesco Motta e nel 2019, per esattezza il 7 settembre, sono convolati a nozze. Nato a Pisa il 10 ottobre 1986, il cantante è noto semplicemente come Motta. Ha fondato il gruppo Criminal jokers che ha esordito nel 2010 con un album intitolato This was supported to be the future. Il secondo è stato pubblicato con il titolo Bestie ed è stato il primo realizzato in italiano. Nel 2013 l’uomo ha iniziato gli studi presso il Centro sperimentale di cinematografia della capitale italiana, così ha iniziato a comporre delle colonne sonore di film. Nel 2016 ha pubblicato il suo primo album da solista, La fine dei vent’anni. Il secondo è stato Vivere o morire, anticipato da due singoli: Ed è quasi come essere felice e La nostra ultima canzone. Nel 2019 ha partecipato a Festival di Sanremo con il brano Dov’è l’Italia. Anche lui è un artista d’eccezione, del resto non poteva essere altrimenti per stare accanto a una donna di successo.

Nozze segrete per la Crescentini

Il matrimonio è stato celebrato in grande segreto ed entrambi hanno indossato degli abiti bianchi. “Con lui sono davvero felice, in coppia penso funzioni così. Io porto quello che ho imparato fino adesso, tu anche, e vediamo se riusciamo a imparare nuove cose insieme”, ecco cosa aveva detto durante una delle innumerevoli interviste la bella Carolina Crescentini.

