Quarta Repubblica, anticipazioni puntata 20 settembre: tutti gli ospiti e i temi di Nicola Porro

Sta per avere inizio Quarta Repubblica con una nuova puntata, andiamo a vedere gli ospiti della trasmissione di Porro e quali saranno gli argomenti trattati durante la serata nel programma in onda su Rete 4.

Di cosa si parlerà stasera

Dal 2018, Quarta Repubblica è diventato un appuntamento fisso nelle serate di Rete 4. Proprio quel numero ricorre nel numero di stagioni, la quarta si è aperta lunedì 6 settembre, con la conduzione affidata al giornalista Nicola Porro, mentre il regista del programma è Giorgio Bardelli, con la supervisione redazionale della testata giornalistica VideoNews; la trasmissione è invece girata a Roma presso gli studi Palatino della Capitale.

Per quanto riguarda gli argomenti, non divergeranno dal solito, in quanto si parlerà soprattutto di come si sta affrontando la pandemia in questi giorni, con al centro della discussione il green pass adottato in Italia e le differenze con la Gran Bretagna, dove è previsto un reportage su cosa sta avvenendo nel Paese britannico e le misure adottate. Altro tema riguarderà la prostituzione a Castel Volturno, mentre durante Quarta repubblica si tratterà anche di catasto e caro bollette.

Quando viene trasmesso Quarta Repubblica

Arrivati alla terza puntata, questa sera saranno diversi gli ospiti della trasmissione, a partire dai giornalisti Sansonetti, Sallusti, Capezzone, Cappellini e Francesca Fagnani. Come politici sono stati invece invitati Crosetto, Rossello e Laforgia, non mancheranno le incursioni di Vittorio Sgarbi, senza dimenticare lo spazio comico affidato alla vena satirica di Gene Gnocchi, in modo da alleggerire il programma in alcune sue fasi.

La trasmissione andrà in onda su Rete 4 a partire dalle 21 e 25, Quarta Repubblica è inoltre visibile in streaming su Mediaset Infinity e potrà essere rivisto anche su Mediaset Play.