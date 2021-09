Grande Fratello Vip, due ingressi a sorpresa e la questione Goria: tutte le anticipazioni di stasera

Il Grande Fratello Vip 6 ha avuto inizio lunedì 13 settembre e già sta cavalcando l’onda del successo. Chiaro segno che non delude mai i telespettatori che da anni seguono il reality. Nella diretta di stasera, lunedì 20 settembre, non mancheranno dei colpi di scena. Nella casa, infatti, ci saranno due sorprese. Ecco tutti i dettagli.

Grande Fratello Vip: due ingressi inaspettati

Anche quest’anno al timone della conduzione c’è Alfonso Signorini che potrà contare su due nuove opinioniste: Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Insieme commenteranno le dinamiche che si verranno a creare tra le mura della casa. I concorrenti stanno facendo parlare di sé, anche se in queste ore sono al centro dell’attenzione Soleil Sorge e Sophie Codegoni per via di Gianmaria Antinolfi. Inoltre Amedeo Goria è stato accusato dalle donne della casa di provarci in modo alquanto discutibile con Ainette Stephens. Stasera sicuramente si affronteranno questi argomenti. Secondo fonti attendibili l’attenzione sarà focalizzata sulla vita privata di Aldo Montano. Il campione olimpico nella disciplina della scherma regalerà tante emozioni al pubblico grazie alla sorella Alessandra che gli farà una sorpresa entrando nella casa. Lo stesso discorso riguarda anche Carmen Russo che avrà modo di incontrare il marito Enzo Paolo Turchi. I due rappresentano una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo, in quanto sono legati da un profondo sentimento da anni. Sicuramente Carmen Russo e Aldo saranno in grado di far emozionare il vasto pubblico della Mediaset.

La madre di Sophie furiosa

Gianmaria Antinolfi si è presentato dicendo di essere l’ex di Belen Rodriguez, Dayane Mello e Soleil. Di conseguenza la Volpe gli ha consigliato di eliminare quest’etichetta per farsi conoscere. Durante una conversazione con Alex Belli ha confessato che gli amici gli hanno consigliato di provarci con Sophie per trascorrere con lei delle ore piacevoli sotto le coperte. Le sue parole non sono passate inosservate al punto tale da fare intervenire la madre dell’ex tronista di Uomini e Donne: “Ma cosa siamo diventate? Una merce di scambio per il successo? Ma tu, razza di brutto nei del neolitico, pensi di essere in un night club? Sei in un programma con le telecamere e dalle stesse telecamere spero tu sappia chiedere scusa”.

La fidanzata di Goria contro Ainette

Stasera si parlerà senza dubbio anche del corteggiamento serrato di Amedeo Goria. Quest’ultimo ha avuto un confronto con Ainette, la quale gli ha chiesto di non oltrepassare i limiti. Se da un lato gli utenti social stanno criticando l’uomo, la fidanzata Vera Miales si è lamentata del comportamento di lei: “Cara Zainett, adesso basta! Basta provocare, perché Amedeo è pur sempre un uomo…”. I telespettatori sono convinti che a breve farà il suo ingresso nella casa per dire la sua in merito alla faccenda.

