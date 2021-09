Grande Fratello Vip, il comportamento di Amedeo Goria indigna i social, ancora scintille con Ainette Stephens

Continuano a far discutere gli atteggiamenti di Amedeo Goria all’interno della casa del Grande Fratello. Questa volta, però, la concorrente alla quale il giornalista sportivo sembra essere interessato, Ainett Stephens, ha deciso di mettere un freno alle avance un po’ troppo esplicite del suo coinquilino.

Gli appassionati del reality sapranno sicuramente che, all’interno della casa, Amedeo è il compagno di letto di Ainett. Alcune sere fa è avvenuto un episodio che ha fatto letteralmente infuriare il Web. Il giornalista sportivo, infatti, ha deciso di togliersi le mutande per indossare il pigiama proprio nel momento in cui si trovava nel letto con la bella venezuelana. In quell’occasione la modella non si è accorta di niente, ma nei giorni successivi ci ha tenuto a parlare con Amedeo e mettere un freno ai suoi atteggiamenti. Intanto, sui social, è arrivata anche la reazione di Vera Miales, giovanissima fidanzata di Goria. Ecco che cosa è successo.

Lo sfogo di Vera

Dopo Delia Duran, fidanzata di Alex Belli, anche Vera Miales ha deciso di dire la sua riguardo a ciò che sta succedendo tra Ainett Stephens e il suo fidanzato Amedeo Goria. Ecco cosa ha scritto la modella moldava in una delle sue ultime Insta stories: “Cara Zainett, adesso basta! Basta provocare, perché Amedeo è pur sempre un uomo e a forza di sbattergli c**o e t**te in faccia, arbitrariamente o meno, lui fa fatica a trattenersi. Cara Francesca, smettila anche tu di fomentare Zainett, favorendo situazioni ambigue. So che Amedeo è un personaggio forte e state cercando di farvi strada sulla sua pelle, ma abbiate un po’ di buon senso e dignità! Sto raggiungendo il limite della mia pazienza, poi, dopo le venezuelane, scoprirete di che pasta sono fatte anche le moldave!”.

Sempre tramite una storia su Instagram, Vera si è poi rivolta al suo fidanzato: “Infine, caro Amedeo, amore mio, cavolo, il gioco è bello quando dura poco! […] Adesso calmati un attimino e abbi rispetto del nostro rapporto, frenando i tuoi bollenti spiriti. Stai esagerando! Non continuare così oppure faremo i conti quanto prima e rischi che non mi troverai più quando uscirai!”.

Ainett ad Amedeo: “Diamoci una calmata…”

Alla luce degli ultimi eventi, nelle scorse ore Ainett Stephens ha deciso di mettere le cose in chiaro con Amedeo Goria. Ecco le parole che la modella venezuelana ha utilizzato durante una conversazione con il giornalista: “Si vede che sei una brava persona, questo gioco tra di noi è nato così per gioco e va bene. Io al gioco ci sto, non è che è un problema. L’unica cosa è che vorrei evitare fraintendimenti, siccome dormiamo insieme, quando stiamo insieme… meglio evitare. Ieri per poco non mi baci quando siamo entrati in camera. Adesso devi valutare te fin dove devi arrivare. Quindi diamoci una calmata”.

Come deciderà di intervenire Alfonso Signorini? Per scoprirlo, non ci resta che attendere la puntata di questa sera!