Federica Pellegrini e Luca Marin, perché si sono lasciati? La verità sull’ex coppia d’oro del nuoto italiano

Federica Pellegrini è stata legata per anni al collega sportivo Luca Marin: i due hanno interrotto la loro relazione in modo improvviso.

La vita sentimentale di Federica Pellegrini è finita spesso al centro delle cronache gossip: nella vita della campionessa italiana di nuoto ci sono stati due grandi amori finiti sulle copertine dei settimanali più letti.

La donna, che ha deciso di ritirarsi dalle competizioni dopo Tokyo 2020, ha raccontato in un’intervista a Maurizio Costanzo i motivi della rottura con Luca Marin.

Federica Pellegrini e Luca Marin: un amore interrotto da un incontro fatale

Giovani e pieni di speranze, così si presentavano nelle foto che li ritraevano insieme Federica Pellegrini e Luca Marin, che la nuotatrice ha definito come il suo primo vero amore. I due si sono conosciuti nuotando fianco a fianco in vasca per diventare i campioni che conosciamo oggi. La loro storia è durata tre anni e mezzo. “Ci siamo messi insieme a febbraio 2008, avevo 19 anni. Ora nuotiamo per la stessa squadra e i rapporti sono buoni, ma ci sono voluti anni: penso di averlo fatto soffrire un bel po’, e non lo meritava”, ha detto la Pellegrini.

La fine della loro relazione, infatti, è stata causata dall’incontro tra Federica e Filippo Magnini in Cina. La scintilla scoccata tra i due nuotatori ha portato all’inizio di un vero e proprio “triangolo amoroso”. “L’amore tra me e Filippo è stata una cosa che purtroppo non siamo riusciti a controllare…. Avevamo 24 anni…. Ho visto Luca dimagrire 7 kg in una settimana, era distrutto. In quel momento non mi interessava. Ma le storie devono finire meglio, per quanto possa essere possibile, bisogna sempre cercare di non far del male alle persone. Non lo rifarò più”, ha confessato la campionessa amareggiata dal suo stesso comportamento dovuto ad un sentimento che non è riuscita a gestire nel migliore dei modi.

Federica Pellegrini: l’addio a Filippo Magnini

Dopo Luca nella sua vita è quindi arrivato Filippo Magnini, il nuotatore capace di farle perdere la testa: i due hanno rappresentato una coppia solida a lungo e sono arrivati ad un passo dall’altare. “Siamo stati insieme sei anni. Abbiamo sempre convissuto. E’ finita quest’estate. La decisione è stata presa due o tre mesi fa ma la crisi è iniziata molto prima. Non è stato facile. Non ho paura di dire che è stata una decisione che, purtroppo, ho preso io”, ha raccontato Federica.

La nuotatrice ha confessato di essere rimasta spiazzata di fronte all’idea di futuro dell’ex compagno, che sognava una famiglia al più presto. La Pellegrini non ha voluto mettere in discussione la sua carriera e gli obiettivi che erano ancora da raggiungere in nome di un amore che non era più certa di provare. Filippo Magnini ha poi realizzato i suoi sogni di paternità con Giorgia Palmas: oggi lui e Federica si sono lasciati il passato alle spalle e sono rimasti in buoni rapporti.