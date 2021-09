Grande Fratello Vip, le parole choc di Gianmaria Antinolfi: “Con lei mi hanno chiesto di….”

Le dinamiche del Grande Fratello Vip entrano nel vivo e sui social si è scatenata la bufera per alcune dichiarazioni di Gianmaria Antinolfi su Sophie Codegoni. Ad intervenire è stata anche la madre della ex tronista, che non ha riservato parole gentili all’imprenditore napoletano.

Gianmaria Antinolfi è entrato nella casa del Grande Fratello Vip dopo i numerosi gossip che lo hanno coinvolto negli scorsi mesi: prima il flirt con Belen Rodriguez – poco dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino – e poi la conoscenza lampo con Soleil Sorge, che ha ritrovato proprio tra le mura di Cinecittà. Pur essendo impegnato, così come ha confidato nelle precedenti puntate, Antinolfi si è detto pronto ad iniziare una relazione – poco sentimentale e tanto carnale – proprio sotto l’occhio vigile delle telecamere del Gf Vip.

In un momento di chiacchiere maschili con Alex Belli, infatti, Antinolfi si è dichiarato pronto ad avere più di un rapporto sessuale all’interno della Casa, indicando anche la donna con cui gli piacerebbe intrecciare una relazione di questo genere. Gianmaria ha indicato proprio Sophie Codegoni come una delle “prescelte”, ma le parole utilizzate per esprimere l’apprezzamento nei confronti della ex tronista hanno scatenato l’ira della madre di quest’ultima, Valeria Pasciuti.

Gianmaria Antinolfi, le parole choc su Sophie

“Io avevo programmato di entrare qua dentro e fare un macello. Ma con chi ca**o lo faccio? – ha commentato Gianmaria Antinolfi durante un momento di chiacchiere con Alex Belli – . Di queste qua nessuna…”.

L’imprenditore napoletano, dunque, ha confessato di essere entrato al Gf Vip con il chiaro intento di diventare protagonista del gossip, ma al momento pare che le donne presenti in casa non si possano prestare ai suoi “giochi”.

“Con Soleil abbiamo chiarito, ma non provo più niente. Con le altre? Con chi? – ha continuato a lamentare Antinolfi – . Io ho detto a loro: ‘Se mi date un po’ di materiale, io posso fare un po’ di casino, ma se non mi mettete un paio di ragazze che mi piacciono io che ca**o faccio?’ Anche se volessi fare solo un po’ di show, ma con chi? O sono tutte occupate, poi nessuna è il mio genere”.

Alex Belli, quindi, gli ha suggerito di avvicinarsi a Sophie Codegoni e, solo al nome della ex tronista, Gianmaria ha esclamato: “Gli amici mi hanno detto di chiav**** Sophie! Per me sarebbe fantastico, essere completamente libero, trovare una qua dentro e divertirmi con lei”.

La madre di Sophie furiosa con Antinolfi

Le dichiarazioni choc di Gianmaria Antinolfi hanno fatto il giro della rete e, ad intervenire in difesa di Sophie, ci ha pensato la madre.

Con alcuni post su Instagram, Valeria Pasciuti si è scagliata duramente contro l’imprenditore napoletano sostenendo che tali parole siano inammissibili.

“Ma cosa siamo diventate? Una merce di scambio per il successo? – ha sbottato la donna – . Ma tu, razza di bruttone del Neolitico, pensi di essere in un night club al Vomero? Sei in un programma con le telecamere ed alle stesse telecamere spero tu sappia chiedere scusa. A me ma soprattutto a mia figlia!”.

Poi, rivolgendosi direttamente alla figlia, ha scritto: “[…]Metti apposto quello sconosciuto, vestito da cafone, che non parla l’italiano, lì dentro solo per aver venduto una paparazzata con una splendida donna, ora madre, sfruttando la sua celebrità a sua insaputa e di quelle altre starlette che racconta di essersi ‘fatto’. Ma poi che lavoro fa ‘sto tipo? Non lavorava nella moda? Ma almeno che impari a vestirsi. Povero figlio del nulla!”.