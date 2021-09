Un Posto al Sole, anticipazioni lunedì 20 settembre: Silvia sempre più distante da Michele

In attesa del nuovo episodio di Un Posto al Sole, in onda nella prima serata di lunedì 20 settembre, ecco alcune anticipazioni sulle avventure degli inquilini di Palazzo Palladini.

In onda dal 1996, Un Posto al Sole è una delle soap opera di maggiore successo del nostro paese che nel corso di più di 20 anni è riuscita a conquistare milioni di telespettatori grazie a intriganti trame e coinvolgenti storie d’amore. La serie attualmente conta 26 stagioni composte da 5775 puntate che ancora oggi accompagnano milioni di telespettatori.

Silvia sempre più vicina a Giancarlo

Tra Michele e Silvia le cose non vanno bene, infatti Graziani è sempre più confusa tra l’affetto per il suo fidanzato e l’attrazione per Giancarlo che diventa ogni giorno più difficile da ignorare. Inoltre la poca considerazione di Saviani, impegnato con il lancio del suo libro, spinge la direttrice de Il Vulcano ad avvicinarsi sempre di più a Todisco. Sarà la fine di un’altra importante storia d’amore?

Continuano i guai di Renato

Nel frattempo Niko continua a difendere il padre: non può essere stato lui ad aggredire Susanna. I medici in ospedale decideranno di prolungare il coma della donna per salvaguardarne la salute mentre la situazione per Renato peggiora di giorno in giorno. Anche Jimmy e Bianca scopriranno delle accuse rivolte al nonno e ne rimarranno sconvolti. Ancora una volta toccherà a Franco intervenire con una decisione inaspettata.

Mariella e Guido sono in seria difficoltà

Anche Mariella e Guido si troveranno ad affrontare una situazione non facile. Infatti i due coniugi dovranno effettuare un risarcimento che li metterà in seria difficoltà. Secondo le anticipazioni i due potranno inaspettatamente contare sull’aiuto di Alberto che fornirà alla coppia alcuni fondamentali consigli legali. Ma perché Palladini si è offerto per dare una mano a Mariella e Guido? Le indiscrezioni fanno sospettare che l’uomo abbia un secondo fine.