Il Paradiso delle Signore, anticipazioni lunedì 20 settembre: una nuova venere in arrivo?

Come di consueto nel primo pomeriggio di lunedì 20 settembre andrà in onda un nuovo episodio de Il Paradiso delle Signore, ecco alcune anticipazioni sulle avventure dei protagonisti.

La lunga attesa estiva per la sesta stagione de Il Paradiso delle Signore sembra essere stata ripagata con nuovi coinvolgenti episodi che hanno fin da subito conquistato il pubblico da casa totalizzando oltre 1 milione e mezzo di telespettatori durante la puntata d’esordio. Insomma la serie ambientata nella Milano degli anni 50 non sembra aver deluso le aspettative.

Una nuova venere in arrivo?

Per Gabriella è arrivato il momento di partire. Infatti dopo aver ultimato la sua collezione per il Paradiso è giunto il giorno della partenza per Parigi dove raggiungerà Cosimo. L’ex venere ha dedicato anima e corpo ai suoi ultimi abiti per il magazzino di Vittorio volendo lasciare un bel ricordo di lei e del suo lavoro. Nel frattempo Conti è ovviamente impegnato nella ricerca di una persona che sia in grado di sostituire Gabriella ma la sua ricerca durerà poco poiché alle porte del negozio si presenterà una donna che potrebbe subito prendere il posto dell’ex venere.

Nuovi guai per Adelaide e Umberto

Adelaide e Umberto, dopo la partenza di Marta, sembrano potersi godere un po’ di tranquillità, rasserenati dal percorso trovato dalla figlia e felici che le indagini sull’omicidio Ravasi siano andate per il meglio e siano destinate a finire nell’oblio. Purtroppo per i due questa serenità sarà solo un’illusione, infatti le anticipazioni rivelano che in città arriverà Flora, figlia di Ravasi, pronta a tutto pur di fare luce sulla morte del padre. Come si metteranno le cose per Di Sant’Erasmo e Guarnieri?

Il segreto di Giuseppe

Nel frattempo si è scoperto che Giuseppe ha un figlio in Germania di cui ovviamente la moglie non sa nulla, ma adesso che la sua ex amante si è fatta risentire per il magazziniere le cose non si mettono bene. L’uomo quindi per far calmare le acque deciderà di scrivere una lettera da spedire alla donna nel tentativo di far calmare le acque. La vita di Giuseppe sarà sconvolta da questa novità?