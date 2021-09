Uomini e Donne, grave lutto sconvolge il programma | Le parole commoventi degli autori

Un grave lutto in queste ultime ore ha colpito tutto lo staff di Amici e Uomini e Donne. La notizia è stata divulgata attraverso i profili social del programma di Canale 5. Cosa è successo

Una brutta sorpresa

Amici e Uomini e Donne, programmi ventennali di Canale 5, hanno dovuto dire addio ad una persona che seppur giovane, era entrato a far parte della grande famiglia che si è consolidata da tempo dietro le quinte, tra tutti gli addetti che quotidianamente, contribuiscono alla riuscita degli show.

Una brutta sorpresa infatti ha scosso lo staff in queste ore, per la perdita del giovane tecnico Nicolas Lorenzo Vona.

Come è avvenuto l’incidente

Il 29 enne ha perso la vita la scorsa notte, in un gravissimo incidente stradale, lungo la provinciale che collega la città di Cicerone con Fontana Liri, in territorio di San Sossio. Le dinamiche del sinistro sono ancora in via di accertamento ma pare che il giovane abbia perso il controllo della sua Mini Cooper, finendo fuori strada, per la comparsa improvvisa di un animale. Nonostante la tempestività dei soccorsi, per lui purtroppo non c’è stato niente da fare.

Pare che Nicolas, avesse partecipato alla festa di laurea della sorella della sua fidanzata in località Vano Scaffa e dopo aver salutato gli amici, si accingeva a ritornare a casa. Al momento sull’incidente sta indagando la polizia stradale di Frosinone.

Forte commozione sui social

Nicolas nonostante la sua giovane età, lavorava da tanto tempo come tecnico di fiducia dello staff di Maria De Filippi. La pagine ufficiale del programma in queste ore, ha pubblicato un commovente post, assieme alla foto dello sfortunato ragazzo:

“Questa notte è venuto a mancare Nicolas, uno dei membri della famiglia di Uomini e Donne. Siamo vicini alla sua famiglia in questo doloroso momento con commozione e affetto. Ciao Nicolas”

Tantissimi i messaggi di commozione e di condoglianze, arrivati in brevissimo tempo, sotto la didascalia del triste annuncio, la maggior parte dei quali, provenienti dai volti noti dei programmi della De Filippi, come Teresa Langella, Gianni Sperti, Giulia Pauselli, Roberta Di Padua e tanti altri.

Struggenti le parole della ballerina Elena D’Amario: “Sempre gentile. Rassicurante. Professionale. Lo sguardo buono e timido come se gli scappasse sempre da ridere. In questo momento non ha più senso credere in molto. Ti voglio bene Nicholas. Ci mancherai tremendamente.”