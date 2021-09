Una Vita, anticipazioni lunedì 20 settembre: Felipe con le spalle al muro

Come di consueto nel primo pomeriggio di lunedì 20 settembre andrà in onda un nuovo episodio di Una Vita, ecco alcune anticipazioni sugli eventi che si verificheranno ad Acacias.

Ideata da Aurora Guerra, Una Vita è una delle telenovela di maggiore successo degli ultimi anni in cui è riuscita a conquistare milioni di telespettatori in Spagna e in Italia grazie ad affascinanti storie d’amore e intriganti avventure oltre che a una meravigliosa ambientazione. La serie è composta da 7 stagioni per un totale di 1483 puntate di cui 1251 già trasmesse sul piccolo schermo italiano.

Felipe è con le spalle al muro

Continuano i guai per Felipe, che dopo una poco convincente deposizione di Cesareo attende la testimonianza di Laura temendo che la giovane possa incastrarlo poiché influenzata da Genoveva. D’altro canto la Dark Lady non è sicura che la domestica stia dalla sua parte e teme che possa deporre contro di lei. Velasco, avvocato della Salmeron, provvederà a tranquillizzarla convinto che tutto andrà secondo i piani.

La trappola di Velasco

In attesa della deposizione di Laura, Velasco continua il suo malefico piano volto ad incastrare Felipe. Infatti l’uomo deciderà di mostrare l’animo ribelle dell’Alvarez-Hermoso ai presenti in aula, corrompendo i giornalisti affinché lo infastidiscano fino a fargli perdere la testa. Purtroppo Felipe, già esasperato dalla situazione finirà per reagire in modo davvero aggressivo.

La testimonianza di Laura

Laura realizzerà il più grande timore di Felipe, negando di aver visto Genoveva ricevere una pistola da Santiago. Inoltre la giovane, come suggeritole dalla Dark Lady, screditerà pubblicamente l’Alvarez-Hermoso, confermando i maltrattamenti nei confronti della moglie che saranno comprovati dalla violenta reazione dell’uomo alle provocazioni da parte dei giornalisti.